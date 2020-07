L’influencer Gaia Bianchi vittima di alcuni gruppi su Telegram

Gaia Bianchi solo pochi giorni fa è rimasta coinvolta in una rissa avvenuta Santa Margherita Ligure ed è finita addirittura in ospedale. Ancora non è del tutto chiara la dinamica, ma purtroppo ne è uscita con una brutta ferita al braccio.

Non passano dieci giorni ed ecco che Gaia Bianchi cade vittima di un altro episodio piuttosto preoccupante. L’influencer ha trovato, infatti, una sua foto su un gruppo Telegram dai fini più che discutibili.

Ieri mattina, Gaia ha pubblicato nelle sue storie un selfie allo specchio, accompagnata da una canzone di Gemitaiz e da queste parole: “Un po’ di self-confidence“.

Subito dopo, purtroppo, la foto è finita nel gruppo Telegram in questione dove uno degli utenti l’ha usata come materia di scambio per ottenere altre foto di ragazze.

La cosa non è sfuggita alla diretta interessata che ha commentato con parole durissime: “Ho postato questa foto stamattina, perché oggi mi sono svegliata e mi sono piaciuta particolarmente. C’è veramente in giro gente così demente …?

Chi è Gaia Bianchi

Gaia Bianchi è nata il 24 febbraio del 2004 ed è una giovanissima Influencer e TikToker spopolata online dal 2018 in poi.

La sua popolarità deriva principalmente dalla piattaforma, dove ha un profilo (@la.bianchis) seguito da circa un milione di follower: ha cominciato a fare video nel mese di marzo 2018, quando aveva 14 anni.

Gaia Bianchi è una delle tiktoker più chiacchierate del momento anche perché si è mostrata spesso assieme al noto Youtuber Valerio Mazzei.

Gaia e Valerio molte volte si sono mostrati accanto e i loro followers sono arrivati a credere che fossero fidanzati. Anche se l’ufficialità non è mai arrivata, gli indizi a favore di questa storia sembravano tanti.

Seppur non sia una cantante, Gaia ha anche inciso una canzone, intitolata Puerto Rico, assieme al rapper Adamo Bara Luxury.

GAIA BIANCHI vittima dei gruppi TELEGRAM!

