In che rapporti sono Diego Lazzari ed Elisa Maino? Tutti gli indizi

Elisa Maino e Diego Lazzari continuano a confondere quanti li vorrebbero vedere ancora come una coppia. Pochi giorni fa, infatti, Diego è stato avvistato a cena con una ragazza che sembrava proprio Elisa.

La ragazza di Garda, inoltre, ha da poco rilasciato un’intervista per RDS in cui diceva che sarebbe andata a cena con una persona misteriosa. Infine, sono state pubblicate delle foto in cui passeggiano insieme e sembrano molto in sintonia.

Queste novità, va detto, non vanno molto oltre la semplice amicizia che può esserci tra un ragazzo e una ragazza. D’altra parte, Elisa Maino non ha mai tenuto nascosto di essere rimasta in ottimi rapporti e che si frequentano ancora.

Notizia più interessante è invece una storia pubblicata da Diego Lazzari. Nella storia è apparsa l’immagine di Lilo e Stitch che sono praticamente il simbolo dei Dieghisa.

Andando più indietro nel tempo, invece, una fanpage ha postato una registrazione di una romantica diretta realizzata da i due giovani all’epoca del loro fidanzamento. Sotto quel video è spuntato, a sorpresa, un commento da parte di Elisa che conteneva il simbolo di un cuore spezzato.

Il commento ha colto alla sprovvista gli iscritti alla pagina, facendo immediatamente sognare i fan su un ritorno di fiamma tra le due webstar. Diego, a sua volta, ha fatto insospettire i follower mostrandosi geloso di Elisa e di un altro tiktoker, Vincenzo Cairo.

Tutte queste supposizioni potrebbero far sperare in un effettivo riavvicinamento. Peccato, però, che abbiamo motivo di pensare che i due siano solo amici.

Nella stessa intervista per RDS, infatti, Elisa ha confessato di essere in questo momento felice anche se single. L’ultimo indizio sulla situazione sentimentale di Diego arriva dal libro dei Q4. Nel libro, spiega che vuole “essere un nomade, mentre quando sei fidanzato devi avere un punto di stabilità”.