BTS: anche SUGA è pronto ad iniziare il servizio militare obbligatorio

Suga sarà il prossimo dei sette membri dei BTS a prepararsi per il servizio militare obbligatorio.

In caso non lo sapessi, i cittadini della Corea del Sud devono svolgere fino a due anni di servizio militare, arruolandosi prima del compimento dei 28 anni.

Dopo una lunga trattativa, tutti gli elementi dei Bangtan Boys hanno potuto rimandare l’inizio del servizio fino ai 30 anni.

L’agenzia della superstar, la BIGHIT MUSIC, ha rilasciato una dichiarazione durante la giornata di ieri, lunedì 7 agosto, tramite la community dedicata al k-pop Soompi.

“Ciao. Questa è la BIGHIT MUSIC. Vorremmo informare i nostri fan che Suga ha avviato il processo di arruolamento militare chiedendo la fine del suo rinvio di arruolamento. Vi informeremo di ulteriori aggiornamenti a tempo debito. Vi chiediamo il vostro continuo amore e supporto per Suga fino a quando non completerà il servizio militare e ritornerà sano e salvo. La nostra azienda non risparmierà alcuno sforzo nel fornire supporto al nostro artista. Grazie”.

Min Yoon-gi, questo il vero nome del rapper e produttore, ha pubblicato nel mese di aprile il nuovo progetto discografico, D-Day, sotto lo pseudonimo di Agust D e ha completato il Suga – Agust D Tour, il primo tour mondiale.

Lo stesso giorno in cui è uscito il progetto, inoltre, è stato rilasciato un suo film documentario, SUGA: Road to D-DAY, che include delle esclusive clip che riproducono dal vivo le canzoni dell’album.

Per quanto riguarda i BTS, lo scorso ottobre si sono esibiti al concerto gratuito Yet to Come in Busan in qualità di promotori della candidatura della città come ospite dell’Expo 2030.

Questa è stata la loro ultima apparizione insieme prima di arruolarsi a turno per svolgere il servizio militare, cominciando da Jin.

Il ricongiungimento del gruppo al completo è previsto per il 2025, ma nel frattempo tutti i membri hanno lanciato con successo i loro progetti solisti.