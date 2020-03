High School Musical: The Musical – recensione dei primi 2 episodi su Disney+

Quando Disney+ ha annunciato l’arrivo di High School Musical: The Musical: La Serie con un nuovo cast c’è stata una specie di rivolta sul web. Il messaggio era chiaro: nessuno potrà mai sostituire Troy, Gabriella, Sharpey e co. Oggi la piattaforma di streaming è arrivata anche in Italia, noi di Ginger abbiamo già visto i primi due episodi della serie ed abbiamo un messaggio per voi: High School Musical: The Musical: La serie è bellissimo!

La Disney ha deciso di non fare un sequel dei film (toccare l’originale sarebbe stato un suicidio), ma ha abbattuto la quarta parete e ci ha portato nella “realtà” dove High School Musical è un film amatissimo ed i protagonisti di questa nuova serie sono gli studenti della scuola dove Zac Efron, Vanessa Hudgens e co hanno girato. La vera East High, insomma.

I primi due episodi di High School Musical: The Musical: La Serie:

Nel primo episodio incontriamo Miss Jenn (Kate Reinders), la nuova insegnante di teatro, che decide di allestire lo spettacolo High School Musical: The Musical per celebrare l’affiliazione della scuola con il film originale.

Ricky (Joshua Bassett), invece, torna a scuola dopo le vacanze e scopre che la sua ex (che lui ha lasciato perché non era pronto per rivelarle i suoi sentimenti) ha trovato un nuovo amore: Nini (Olivia Rodrigo), infatti, si è fidanzata con E.J. (Matt Cornett) durante un campo estivo dedicato al teatro. I due non potrebbero essere più diversi, lei timida e creativa, lui sportivo e popolare, ma la passione per il musical li ha uniti.

Iniziano le audizioni per High School Musical dove Nini e la talentuosa ballerina Gina (Sofia Wylie) concorrono per il ruolo di Gabriella, mentre E.J. e Ricky si sfidano per quello di Troy. Il primo ha come unico obiettivo quello di riconquistare la sua ex e cerca di farlo cantando durante il provino I Think I Kinda, You Know, il brano che lei gli aveva dedicato mesi prima per dirgli che lo amava. La cosa interessante di High School Musical: The Musical: La Serie, infatti, è che, oltre alle canzoni del film, ci sono diversi brani originali, molto interessanti, interpretati dai protagonisti.

Joshua Bassett - I Think I Kinda, You Know (HSMTMTS | Ricky Version | Disney+)

Il risultato delle audizioni sorprende un po’ tutti: Nini sarà Gabriella e Ricky sarà Troy!

Il secondo episodio di High School Musical: The Musical: La Serie si apre con l’inizio delle prove, più precisamente con la lettura del copione. Nini cerca in ogni modo di evitare Ricky e lo critica accusandolo di non prendere seriamente un progetto che per lei, invece, è molto importante. Lui decide di mollare, lasciando così il ruolo di Troy al suo rivale E.J.; Gina, invece, con la speranza di mettere in difficoltà la propria “avversaria” Nini, lo convince a cambiare idea.

Tutto questo fa ingelosire E.J. che organizza un piano, complice la sua riluttante cugina Ashlyn (Julia Lester), per rubare il telefono della fidanzata. La loro strategia non va a buon fine, ma ci regala un bellissimo momento musicale tra Nini e Ashlyn con la canzone originale Wondering.

Olivia Rodrigo, Julia Lester - Wondering (HSMTMTS | Ashlyn & Nini Piano Version | Disney+)

Gina decide di allearsi con E.J. e ruba il cellulare di Nini. Nel frattempo Ricky è tornato a far parte del musical nel ruolo di Troy con Nini come sua Gabriella e la professoressa Jen è riuscita ad avere uno degli oggetti di scena originali del film: il cellulare di Gabriella usato da Vanessa Hudgens.