Larry Saperstein di HSMTMTS ha fatto coming out!

Larry Saperstein ha fatto ufficialmente coming out! Nelle scorse ore, l’adorabile attore di High School Musical The Musical The Series ha fatto sapere al mondo intero il suo orientamento sessuale, con un video pubblicato su TikTok!

Larry Saperstein di High School Musical The Musical ha fatto coming out: ecco le sue parole

L’attore che nella serie di Disney Channel interpreta Big Red ha rivelato di essere bisessuale.

Nel video pubblicato Larry appare nel suo letto, con la canzone International Super Spy in sottofondo. La caption del video è “Interpreta un personaggio con una fidanzata in una serie tv”.

Tuttavia, dopo aver fatto il segno della pace con le dita, la caption cambia. Larry ha infatti scritto: “Nella vita reale è Bisessuale”.

La didascalia con la quale il video di TikTok è stato accompagnato è: “Beh questa era proprio inaspettata!”.

Come di certo saprete, in High School Musical The Musical the Series Larry interpreta il ruolo di Big Red, che nella prima stagione si innamora di Ashlyn Caswell, alias Julia Lester.

Successivamente su Twitter Larry ha scritto:

Ho circa 30 giorni per capire come diventare una drag e riuscire ad avere il look giusto prima della fine del mese! #HappyPrideMonth vi adoro tutti.

I have T minus 30 days to figure out how to do drag so I can turn out a look before the end of the month 🤪 (#HappyPrideMonth I love you ALL SO MUCH 🏳️‍🌈) — Larry Saperstein (@LarrySaperstein) June 1, 2021

Proprio in questi giorni, come saprete, su Disney Plus sta andando in onda la seconda attesa puntata di HSMTMTS.

In questa seconda stagione, che include fra l’altro anche nuovi attori nel cast, i ragazzi dovranno mettere in scena il musical de La Bella e la Bestia!

Ancora congratulazioni a Larry per il suo coming out! Ci vuole sempre una buona dose di coraggio per farlo!