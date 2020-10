High School Musical: The Musical avrà uno speciale di Natale. I dettagli

High School Musical: The musical, ovvero la serie ispirata al noto film con protagonista Zac Efron, ha avuto un buon successo sulla piattaforma Disney+. Ieri, abbiamo avuto notizia dell’annuncio di uno speciale in occasione del periodo natalizio. Ecco tutti i dettagli e la data di rilascio.

Avete sentito quello che ho sentito io?, recita l’annuncio diffuso anche sui social di Disney+. High School Musical: The musical: The Holiday special sarà disponibile in streaming da venerdì 11 dicembre. La colonna sonora invece avrà un’uscita anticipata al 20 novembre. Lo speciale includerà alcuni sneak peek e anticipazioni della seconda stagione della serie. Insomma un ottimo regalo per tutti i fan. Il cast formato tra gli altri da Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Matt Cornett, Sofia Wylie festeggerà il Natale con musica, reinterpretazioni di brani classici, cover e le hit più popolari a tema natalizio (e Hannukah!).

Il pubblico avrà poi la possibilità di ascoltare aneddoti, ricordi i’infanzia legati al Natale anche imbarazzanti a volte. Regali, foto di famiglia e propositi per l’anno nuovo. Joshua Bassett presenterà la versione acustica di un brano della prossima stagione. Le festività ci ricordano l’importanza universale della famiglia, ha affermato Tim Federle (ideatore e showrunner della serie e regista e produttore dello speciale). Il cast di High School Musical: The Musical: The Series è una famiglia a modo suo. Siamo entusiasti di avere l’opportunità di condividere le nostre tradizioni e la nostra musica con il pubblico.

