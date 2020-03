High School Musical: Disney vende online le magliette! Ecco i dettagli

Da domani sarà disponibile la nuova piattaforma streaming DisneyPlus (leggi i dettagli qui). Tra i tanto contenuti disponibili ci saranno anche i nuovi episodi della serie di High School Musical. Scopri come Ashley Tisdale ha deciso di spezzare la noia della quarantena qui. Il merchandising non si è fatto attendere e sullo shop online sono disponibili le magliette! Ecco i dettagli e il sito su cui acquistare

La linea di abbigliamento è perfetta sia per i fan della serie che per i nostalgici dei film con Zac Efron e Vanessa Hudgens. Per il momento sono disponibili soltanto due modelli unisex con il logo della saga e con il simbolo della East High, la scuola frequentata dai protagonisti di film e serie. Nell’attesa che arrivino nuovi prodotti e nuove magliette di High School Musical per tutti noi fan, potete vedere i due capi disponibili al link a fondo articolo.

Il primo modello è più classico mentre il secondo, con il girocollo rosso, ha preso ispirazione dalla serie. Per entrambi le taglie disponibili sono: XXS, XS, S, M, L, XL. Il prezzo è invece di 22,00 euro. T-shirts imperdibili per chi vuole avere un look da vero Wild Cats!

Ecco il sito di Disneyshop su cui acquistare i prodotti:

https://www.shopdisney.it