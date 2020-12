Esce oggi, 11 dicembre, su Disney Plus lo speciale natalizio di High School Musical The Musical The Series con Joshua Bassett!

High School Musical The Musical La Serie - Intervista a Joshua Bassett, Olivia Rodrigo e Tim Federle

Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, tutto il cast della serie (che la nostra redazione ha adorato) è tornato in occasione del Natale 2020. Saranno delle feste molto diverse dal solito, quindi avevamo bisogno di una gran bella ventata di leggerezza!

Nello speciale troviamo anche una colonna sonora super speciale ovviamente a tema. Fra i brani inclusi troviamo anche due pezzi inediti, fra cui The perfect gift, interpretato da Joshua Bassett.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di The Perfect Gift di Joshua Bassett!

Testo

Traduzione

[Verse 1] I still remember the first time we ever kissedWe didn’t need no mistletoeTo know what loving isThrough every up-and-downThere’s one thing that stays trueChristmas is better every second it’s with you [Pre-Chorus] I don’t got much to giveSo I hope you think this is [Chorus] The perfect gift, that I could giveTo the perfect gift, that ever livedYeah this song’sThe second best that I could doWhen the perfеct gift is you, you-ouWhen the perfеct gift is you, you-ou [Verse 2] I can’t pretendThat this has been the perfect yearYou held my hand through every tear-earYou were a home for meWhen I had no one thereI promise you that I’m not going anywhere [Pre-Chorus] I don’t got much to giveSo I hope you think this is [Chorus] The perfect gift, that I could giveTo the perfect gift, that ever livedYeah this songThe second best that I could doWhen the perfect gift is you, you-ou (X2) [Bridge] When seasons change and I’ve lost my wayIt’ll be okay with you by my sideAnd darlin’ that’s why [Outro] This song’s the second best that I could doWhen the perfect gift is you, you-ou (X4)

mi ricordo ancora la prima volta che ci siamo baciati

non avevamo bisogno del vischio

per sapere cosa vuol dire amare

attraverso ogni momento brutto e bello

c’è una cosa che rimane sempre vera

il Natale diventa migliore ogni volta che è con te

Non ho molto da dare

quindi io spero che tu pensi che questo sia

il regalo perfetto, che potrei darti

al regalo perfetto, che io abbia mai vissuto

yeah questa canzone è

la seconda migliore cosa che potrei fare

quando il regalo perfetto sei tu, tu-u

quando il regalo perfetto sei tu, tu-u

non posso fingdere

che questo sia stato l’anno perfetto

tu mi hai stretto la mano ad ogni lacrima

tu eri a casa per me

quando eri una casa per me

ti prometto che non andrò da nessuna parte

Non ho molto da dare

quindi io spero che tu pensi che questo sia

il regalo perfetto, che potrei darti

al regalo perfetto, che io abbia mai vissuto

yeah questa canzone è

la seconda migliore cosa che potrei fare

quando il regalo perfetto sei tu, tu-u

quando il regalo perfetto sei tu, tu-u

quand0 le stagioni cambiano e io ho perso la via

andrà bene se ti avrò dalla mia parte

e tesoro ecco perché

questa canzone è la seconda migliore cosa che io potrei fare

quando il regalo perfetto sei tu, tu-u

quando il regalo perfetto sei tu, tu-u (X2)