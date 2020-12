HSMTMTS: ecco una scena in anteprima della seconda stagione (Video!)

A partire dallo scorso 11 dicembre è disponibile in anteprima su Disney Plus lo speciale natalizio di HSMTMTS! All’interno della puntata speciale di una delle nostre serie preferite degli ultimi anni, c’è anche una graditissima sorpresa!

Già, perché lo speciale natalizio di HSMTMTS si chiude con una succosa anticipazione della seconda stagione della serie!

Noi di Ginger Generation, se vi ricorate, avevamo avuto l’occasione di chiacchierare a proposito con il creatore Tim Federle e i due attori Olivia Rodrigo e Joshua Bassett. Della seconda stagione di HSHTMTS sappiamo infatti che i ragazzi metteranno un nuovo spettacolo, ispirato a La Bella e la bestia.

High School Musical The Musical La Serie - Intervista a Joshua Bassett, Olivia Rodrigo e Tim Federle

Fino ad oggi, però, ancora non avevamo avuto nessun teaser di questa tanto attesa seconda stagione. Per avere finalmente accesso alle prime immagini è stato necessario recuperare proprio lo speciale natalizio!

A fine puntata, i ragazzi si riuniscono tutti insieme per uno speciale numero musicale sulle note del brano inedito Something in the air.

Il pezzo e il relativo video, come annunciato dal cast, rappresenterà il primo contenuto caricato sulla nuova pagina Instagram ufficiale del club di teatro.

Partecipano a questo incredibile momento musicale, oltre a Olivia e Joshua (che fra l’altro canta un pezzo inedito!), tutti gli altri attori della serie. Stiamo parlando di Matt Cornett, Sofia Wyliem, Larry Saperstein, Julia Lester, Dara Reneé e Frankie Rodriguez.

Qui sotto potete recuperare la scena in anteprima della seconda stagione di HSMTMTS!

Something in the Air (HSMTM The Holiday Special | Disney+)

Nello speciale natalizio di HSMTMTS, oltre al finale, troviamo tutte le esibizioni dei ragazzi del cast sulle note dei più celebri brani natalizi di sempre. Ma non solo! Lo speciale include anche i racconti di come i ragazzi del cast stanno vivendo questo Natale così particolare e tutto quello che questa festività rappresenta per loro! Davvero il regalo di Natale perfetto!