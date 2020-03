L’ora X è finalmente arrivata! A partire da oggi, 24 marzo, Disney Plus è disponibile anche in Italia! Dopo il lancio Oltreoceano e nei Paesi Bassi, la piattaforma di streaming è sbarcata anche nel nostro paese, con un timing perfetto per la quarantena!

Già, perché Disney Plus sembra essere per davvero l’unica bella notizia in questi giorni di buio. Con il caricamento online dei contenuti del gigante dell’intrattenimento, infatti, avrremo un motivo in più per rimanere chiusi in casa!

Disney Plus: ecco come funziona la piattaforma

Concettualmente, la piattaforma di streaming funziona in modo molto simile a tante altre. CLICCANDO QUI potete attivare la prova gratuita, che durerà un mese intero. Fatto questo avrete la possibilità di condividere il vostro account con un massimo di 5 persone.

Una volta creato il vostro account, potrete curiosare fra i suoi infiniti contenuti. Disney Plus contiene oltre 500 film e 350 serie tv. Nella home troverete i contenuti divisi per categoria (Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic).

Potete scegliere direttamente un film/serie da una categoria (per es: Topolino negli anni) oppue andare in alto a sinistra nella sezione cerca. Digitando il nome del film o serie che state cercando troverete subito quello di cui avete bisogno!

Ecco i primi commenti degli utenti italiani di Disney +

La piattaforma è disponibile per tutti gli utenti italiani da questa notte. Sono stati in moltissimi ad avere deciso di provare Disney Plus da subito. In effetti l’hype era alle stelle e anche la nostra redazione non vedeva l’ora di fiondarcisi sopra!

Se vi fate un giro su Twitter, in queste ultime ore, vedrete in generale un fortissimo interesse per la piattaforma. E le prime recensioni “a caldo” sono a dir poco ottime!

Qui sotto trovate soltanto una breve selezione di alcuni dei commenti più divertenti apparsi su Disney Plus!

La mia infanzia e adolescenza in un unico posto #DisneyPlus 🖤 pic.twitter.com/BpsMYijMVD — Denis Gargano (@DenisGargano) March 24, 2020

Tornata nel 2003💙 e chi salta le intro non ha avuto un’infanzia #DisneyPlus pic.twitter.com/o4Xdxo9cL0 — Giulia Fava 🌈 (@TheUnburnt95) March 24, 2020

Non sto piangendo, mi è solo entrata la mia infanzia in un occhio… #DisneyPlus pic.twitter.com/Z43fIxRmhj — •ᴅᴀᴍɴ ʟᴏᴋɪ•🐍 (@starkbuckz) March 24, 2020