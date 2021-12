Olivia Rodrigo sarà di nuovo Nini in High School Musical 3

Si sono della novità sulla partecipazione della cantautrice multiplatino che ha infranto ogni record quest’anno, Olivia Rodrigo, alla terza stagione di High School Musical: The Series.

I fan si chiedono se dopo il grandioso successo musicale, Olivia continuerà a recitare nella serie. Ebbene, nel nuovo numero di Time magazine, il futuro della star nello show di Disney + è stato appena rivelato.

Secondo la rivista, anche se la musica è al momento la sua priorità, Olivia Rodrigo ritornerà per la terza stagione le cui riprese inizieranno nel prossimo mese di gennaio a Los Angeles.

In caso te lo fossi perso, la cantante ha annunciato il suo primo tour che è già sold out e c’è anche una tappa a Milano. Le date prenderanno il via in aprile, dandole il tempo di girare per la serie tv che debutterà nel 2022 con il terzo capitolo.

Sempre a proposito del personaggio di Olivia, lo showrunner di High School Musical: The Series, Tim Federle, di recente ha parlato del futuro di Nini nello show la cui stagione 2 si è conclusa con un finale aperto.

L’autore e produttore della serie ha confermato di aver lasciato intenzionalmente un finale possibilista per il personaggio. Inoltre ha ammesso che proprio all’artista di Sour si deve una parte del successo di HSMTMTS per cui sicuramente da parte sua c’è la volontà di rivedere la star nei panni di uno dei protagonisti.

Se il ritorno della Rodrigo sembra ormai certo, al momento non ci sono però conferme su quello dell’intero cast.

La terza stagione di HSMTMS lascerà i corridoi della East High per l’ultima estate in un campeggio, completo di falò, storie d’amore e notti senza coprifuoco.