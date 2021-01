Grazie anche al prezioso contributo di ET Online i fan di High School Musical The Musical The Series (anche conosciuto come HSMTMTS) hanno finalmente ricevuto nuovi contenuti inediti dalla seconda stagione!

Sul noto magazine online statunitense sono infatte apparse nelle scorse ore tante immagini e anticipazioni in esclusiva dalla Season 2 di HSHTMTS, in arrivo presto su Disney Plus.

Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, in occasione dello speciale natalizio della serie abbiamo avuto un piccolo teaser della nuova stagione. Per la seconda stagione di HSMTMTS i ragazzi della scuola hanno infatti deciso di aprire una pagina Instagram dedicata al loro show e alla loro crew.

Il primissimo contenuto di questa pagina è una canzone natalizia con la quale lo speciale di Natale si chiude in bellezza.

Qui vi avevamo anticipato invece che il musical che sarà messo in scena sarà ispirato a La Bella e la bestia. La nostra redazione ha inoltre avuto occasione di intervistare Olivia Rodrigo, Joshua Bassett e Tim Federle e di scoprirne qualcosa in più. Qui sotto trovate la nostra video intervista esclusiva al cast di HSMTMTS!

High School Musical The Musical La Serie - Intervista a Joshua Bassett, Olivia Rodrigo e Tim Federle

Il primo video della seconda stagione di HSMTMTS

Tim Federle ha anticipato così il lavoro sulla nuova stagione:

Sapevamo che a causa delle limitazioni a causa della situazione e dei protocolli le riprese della seconda stagione sarebbero andate per le lunghe. Quindi abbiamo deciso di creare questi brevi video per ricordare al pubblico chi sono i personaggi, subito dopo la fine della prima stagione. I video vedranno come protagonisti tutti gli 11 attori del cast principale. I video sono stati girati subito dopo la fine del primo spettacolo, quando tutti hanno ancora qualcosa (o qualcuno!) in testa.

La primissima scena di questa seconda stagione a cui abbiamo accesso è una chiacchierata su Facetime di Nini Salazar (Olivia Rodrigo) e Kourtney (Dara Renee). Le due amiche parlano di come è andato lo show finale di High School Musical e tirano un po’ le somme di tutto quello che è successo.

Nel video, scopriamo anche che Nini ha realizzato il suo sogno ed è stata accettata al conservatorio. Il problema sorge quando Nini riceve la chiamata del fidanzato Ricky, che non è ancora a conoscenza della cosa.