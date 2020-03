Coronavirus: Polemica su Vanessa Hudgens (e Chiara Ferragni risponde)!

Il Coronavirus inizia a far cambiare stile di vita, abitudini e mettere in quarantena anche gli americani. Molte serie tv hanno dovuto interrompere le riprese e alcune star come Tom Hanks sono state contagiate. Ashley Tisdale, nota per High School Musical, ha cercato di far sorridere i distrarre i fan con un video in casa in cui balla (guardalo qui). Un’altra delle protagoniste invece è stata criticata perchè non pensa sia qualcosa di pericolo. Ecco i dettagli





In una diretta di poco fa su Twitter Vanessa Hudgens ha fatto commenti decisamente fuori luogo e superficiali. Okay è un virus lo rispetto, ha esordito. Anche se tutti lo prendessero alcune persone moriranno ed è terribile ma anche inevitabile. Parole dette con leggerezza, superficialità che visto il momento difficilissimo che tutto il mondo sta affrontando risultano fuori luogo. Inoltre il modo, le risatine che accompagnano le sue parole risultano completamento senza rispetto.

Chiara Ferragni ha criticato fortemente nelle sue stories i commenti di Vanessa Hudgens sottolineando nuovamente che la mortalità non è il problema principale. Ricordando che se tutti si ammalassero nello stesso momento nessun paese avrebbe sufficienti posti letto per tutti. Ha poi invitato tutti a non ascoltare commenti come quelli dell’attrice e a stare in casa per il bene di tutti. La ferragni ha poi allegato i dati del new York times a sostegno delle sue affermazioni.

Moltissimi i commenti indignati dopo queste dichiarazioni. Alcuni affermano che il discorso non è solo terribile ma anche pericoloso per il messaggio che passa ai più giovani. Ci sono poi quelli che la invitano a pensare prima di parlare e quelli che la insultano. Molti sono delusi e sicuramente l’immagine di Vanessa Hudgens non ne esce per niente bene.

Ecco il video in cui Vanessa Hudgens commenta il Coronavirus e le reazioni di Chiara Ferragni:

È indignata perché le hanno cancellato il coachella pic.twitter.com/m9XRSuoC12 — drama lama (@pondgitsune) March 17, 2020

Ecco il link alle stories di Chiara Ferragni: https://www.instagram.com/stories/chiaraferragni/

CHIARA FERRAGNI ENDED VANESSA HUDGENS pic.twitter.com/e1kRFhnjNr — socy ♡ (@maxencejtm87) March 17, 2020