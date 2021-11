Grammy 2022: Tutte le nomination annunciate da Maneskin e BTS

Maneskin e BTS sono stati tra gli artisti che hanno aiutato la Recording Academy ad annunciare le nomination ai Grammy 2o22. L’evento è stato trasmesso in livestream in diretta dal GRAMMY Museum di Los Angeles e sono state anche annunciate le candidature per le due nuove categorie, ovvero Best Global Music Performance (Global Music Field) e Best Musica Urbana Album (Latin Music Field).

Le nomination sono diventate 10 nelle quattro categorie principali, con l’obiettivo di includere più artisti e generi musicali. Selena Gomez ha ricevuto la sua prima nomination per un Grammy ed anche l’ex Presidente degli Stati Uniti Barack Obama è stato candidato per l’audiolibro della sua biografia.

Grammy 2022 nomination: la lista completa!

IN AGGIORNAMENTO

Best Dance/Electronic Recording

“Hero” – Afrojack & David Guetta

“Loom,” Ólafur Arnalds featuring Bonobo

“Before,” James Blake

“Heartbreak,” Bonobo & Totally Enormous Extinct Dinosaurs

“You Can Do It,” Caribou

“Alive,” Rüfüs Du Sol

“The Business,” Tiësto

Best Rap Album:

“The Off-Season” – J. Cole

“Certified Lover Boy” – Drake

“King’s Disease II” – Nas

“Call Me If You Get Lost” – Tyler, the Creator

“DONDA” – Kanye West

Best Dance/Electronic Album

Subconsciously – Black Coffee

Fallen Embers – Illenium

Music Is the Weapon (Reloaded) – Major Lazer

Shockwave – Marshmello

Free Love – Sylvan Esso

Judgement – Ten City

Best Rap Performance

“Family Ties” – Baby Keem featuring Kendrick Lamar

“Up” – Cardi B

“My . Life” – J. Cole featuring 21 Savage & Morray

“Way 2 Sexy” – Drake featuring Future & Young Thug

“Thot S***” – Megan Thee Stallion