Billie Eilish – Happier than ever: audio, testo e traduzione della canzone

Billie Eilish ha pubblicato l’album Happier Than Ever oggi, venerdì 30 luglio. Scopri qui audio, testo e traduzione di Happier than ever.

Il disco è stato scritto e prodotto dalla 19enne e dal fratello FINNEAS a Los Angeles e contiene 16 tracce tra cui i singoli già pubblicati Therefore I Am, my future, Your Power e Lost Cause.

Testo di Happier than ever di Billie Eilish

[Chorus]

When I’m away from you

I’m happier than ever

Wish I could explain it better

I wish it wasn’t true, mmm

[Verse 1]

Give me a day or two

To think of something clever

To write myself a letter

To tell me what to do, mm-mm

Do you read my interviews?

Or do you skip my avenue?

When you said you were passin’ through

Was I even on your way?

I knew when I asked you to (When I asked you to)

Be cool about what I was tellin’ you

You’d do the opposite of what you said you’d do (What you said you’d do)

And I’d end up more afraid

Don’t say it isn’t fair

You clearly werеn’t aware that you made me misеrable, ooh

So if you really wanna know

[Chorus]

When I’m away from you (When I’m away from you)

I’m happier than ever (I’m happier than ever)

Wish I could explain it better (Wish I could explain it better)

I wish it wasn’t true, mmm

[Verse 2]

You called me again, drunk in your Benz

Drivin’ home under the influence

You scared me to death but I’m wastin’ my breath

‘Cause you only listen to your fuckin’ friends

I don’t relate to you

I don’t relate to you, no

‘Cause I’d never treat me this shitty

You made me hate this city

[Verse 3]

And I don’t talk shit about you on the internet

Never told anyone anything bad

‘Cause that shit’s embarrassing, you were my everything

And all that you did was make me fuckin’ sad

So don’t waste the time I don’t have

And don’t try to make me feel bad

I could talk about every time that you showed up on time

But I’d have an empty line ‘cause you never did

Never paid any mind to my mother or friends, so I

Shut ‘em all out for you ‘cause I was a kid

[Outro]

You ruined everything good

Always said you were misunderstood

Made all my moments your own

Just fuckin’ leave me alone

Traduzione di Happier than ever di Billie Eilish

[Coro]

Quando sono lontano da te

Sono più felice che mai

Vorrei poterlo spiegare meglio

Vorrei che non fosse vero, mmm

[Verso 1]

Dammi un giorno o due

Pensare a qualcosa di intelligente

Per scrivermi una lettera

Per dirmi cosa fare, mm-mm

Leggi le mie interviste?

O salti la mia strada?

Quando hai detto che eri di passaggio

Ero anche sulla tua strada?

Lo sapevo quando te l’ho chiesto (quando te l’ho chiesto)

Sii calmo su quello che ti stavo dicendo

Faresti l’opposto di quello che hai detto che avresti fatto (quello che hai detto che avresti fatto)

E finirei per avere più paura

Non dire che non è giusto

Chiaramente non eri consapevole di avermi reso infelice, ooh

Quindi se vuoi davvero saperlo

[Coro]

Quando sono lontano da te (Quando sono lontano da te)

Sono più felice che mai (sono più felice che mai)

Vorrei poterlo spiegare meglio (Vorrei poterlo spiegare meglio)

Vorrei che non fosse vero, mmm

[Verso 2]

Mi hai chiamato di nuovo, ubriaco nella tua Benz

Guidando a casa sotto l’influenza

Mi hai spaventato a morte ma sto sprecando il fiato

Perché ascolti solo i tuoi fottuti amici

Non mi riferisco a te

Non mi riferisco a te, no

Perché non mi tratterei mai così di merda

Mi hai fatto odiare questa città

[Verso 3]

E non parlo un c***o di te su internet

Mai detto niente di male a nessuno

Perché quella m***a è imbarazzante, eri il mio tutto

E tutto ciò che hai fatto è stato rendermi maledettamente triste

Quindi non sprecare il tempo che non ho

E non cercare di farmi stare male

Potrei parlare di ogni volta che ti sei presentato in tempo

Ma avrei una linea vuota perché tu non l’hai mai fatto

Non ho mai badato a mia madre o ai miei amici, quindi…

Chiudili tutti fuori per te perché ero una ragazzina

[Fine]

Hai rovinato tutto bene

Ho sempre detto che eri frainteso

Hai reso tutti i miei momenti tuoi

C***o, lasciami in pace