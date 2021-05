Lo scorso 29 maggio Selena Gomez si è esibita insieme a Khalid e Marshmello per la finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea, vinta poi da quest’ultimi con un gol di scarto.

A invitare l’ex stellina Disney è stato proprio il dj Marshmello (che di recenta ha pubblicato un brano con i Jonas Brothers) con cui si esibirà, con il loro brano Wolves rilasciato ormai qualche anno fa. L’evento si terrà sul campo dello Stadio do Dragao di Oporto e ha visto fronteggiarsi il Manchester City con il Chelsea, in uno degli eventi più attesi del calcio europeo e mondiale.

Teaser della performance dello scorso 29 maggio con Selena Gomez

Ecco l’esibizione completa

Una performance un po’ inusuale e non come ci si sarebbe aspettato. Infatti i tre protagonisti musicali della serata non erano presenti all’evento ma bensì è stato mandato un video realizzato per l’occasione proprio con un green screen. Selena è tornata ad esibirsi con il brano Wolves. La prima e ultima volta risale agli American Music Awards del 2017, quando la cantante ebbe un attacco di panico qualche minuti prima di salire sul palco.

Questa volta Selena, anche se a distanza, è apparsa confident e a suo agio regalandoci una performance che i fan difficilmente dimenticheranno.

Marshmello x 2021 UEFA Champions League Final Opening Ceremony presented by Pepsi #UCLFinal

