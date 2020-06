Barack Obama e Michelle Obama, come vi avevamo raccontato qui, sono stati i due protomori del bellissimo progetto Dear Class of 2020. L’evento, trasmesso in streaming da Youtube Originals, è stata l’occasione per i laureandi dei college USA di ricevere il loro augurio “a distanza” da parte di un nutrito gruppo di star.

Fra le tantissime celebrità che hanno partecipato a Dear Class of 2020 abbiamo visto Beyoncé, BTS, Lady Gaga, o ancora Jennifer Lopez, Malala e Condoleeza Rice. Tutti uniti, seppur a distanza, per mandare un messaggio di speranza ai giovani che costruiranno a partire da ora un nuovo futuro.

Dear Class of 2020, ovviamente, ha rappresentato un degno sostituto della cerimonia di laurea che causa Covid-19 gli studenti statunitensi non si sono potuti godere. Di norma, infatti, alla fine di ogni anno accademico i college americani ospitano alcuni importanti personaggi per tenere un solenne discorso.

Rimane storico e indimenticabile, in questo senso, il discorso Stay hungry stay foolish pronunciato dal compianto Tim Cook del 2009 alla Stanford University.

Il discorso di Barack Obama a Dear Class of 2020

Nel suo lungo discorso Barack Obama ha toccato molti punti importanti. Fra questi, in particolare, l’importanza del momento storico che stiamo vivendo. Per gli studenti USA e non solo, infatti, ci troviamo ad un banco di prova storico fondamentale.

I giovani di oggi si trovano infatti di fronte ad una pandemia globale ma anche di fronte ad un momento nel quale come mai prima d’ora è fondamentale la lotta al razzismo. Questi, in particolare, sono giorni cruciali per gli USA, che si trovano a dover affrontare le proteste per il movimento Black Lives Matter.

I laureandi, dunque, hanno finalmente la possibilità di essere il motore del cambiamento. Questa “nuova normalità” sarà insomma fonte di ispirazione per un futuro migliore. Ci troviamo fra le mani un’occasione più unica che rara: non sprechiamola!

Qui sotto trovate il video di Barack Obama a Dear Class of 2020.