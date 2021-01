Olivia Rodrigo rivela di cosa parla Drivers License: ecco il significato!

Olivia Rodrigo continua a macinare record con la sua Drivers licence. Il primo singolo della carriera dell’attrice protagonista di HSMTMTS ha infatti conquistato alla prima settimana di uscita la 1ma posizione della classifica americana, la Billboard Hot 100, e la vetta della classifica inglese.

Per dare un’idea più precisa della portata del fenomeno, la Rodrigo ha totalizzato oltre 107 milioni di stream di cui 76 milioni nei soli Stati Uniti. Parliamo del secondo maggior risultato di sempre in USA e il migliore negli ultimi 3 anni.

Storico risultato anche nella vecchia Inghilterra dove “Drivers License” ha battuto il record del numero di stream in 24 ore per una canzone non natalizia.

Nel frattempo su Spotify, dove mantiene saldamente la prima posizione nella classifica Global, il brano ha già superato la soglia dei 107 milioni di stream globali, mentre il videoclip è oltre quota 46 milioni di view.

Alla luce di questi incredibili risultati, era ovvio che il pezzo creasse parecchia curiosità fra i fan di Olivia, quelli vecchi e quelli nuovi. In questa occasione su Ginger Generation vi avevamo parlato dei rumors che circondano la canzone. Secondo i fan Drivers Licence sarebbe in effetti dedicata a Joshua Bassett e a Sabrina Carpenter.

Sono in molti a pensare che lei e Joshua stessero insieme e che Olivia abbia scritto il pezzo proprio per l’ex presunto fidanzato. Ma sarà vero?

Olivia Rodrigo parla del significato di Drivers Licence

Ecco come Olivia, via comunicato stampa, ha voluto spiegare il significato del pezzo:

Quando ho scritto ‘drivers license’ avevo appena subito una delusione amorosa ed ero molto confusa. Mettere insieme tutti questi sentimenti ed emozioni mi ha reso le cose più chiare e semplici. Credo sia questo lo scopo dello scrivere brani. Non c’è nulla di più terapeutico di suonare il piano nella mia stanza e scrivere una canzone triste. E’ davvero la cosa che più preferisco al mondo.

In un’intervista concessa a Billboard, inoltre, Olivia ha raccontato, senza spillare troppo thé:

Capisco perfettamente la curiosità delle persone riguardo a chi ho dedicato la canzone e di che cosa parla. Ma per quanto mi riguarda è la parte meno interessante della canzone. Le persone ci si stanno riconoscendo per quanto è emozionante, e credo che non conti nient’altro.

Anche se Olivia non ha fatto nomi, va anche detto che non ha esplicitamente negato il rumor su Joshua e Sabrina. Olivia ha poi aggiunto: