Olivia Rodrigo ha pubblicato oggi il video di traitor

La cantautrice multiplatino che ha infranto ogni record quest’anno, Olivia Rodrigo, pubblica oggi il videoclip ufficiale del suo nuovo singolo traitor, tratto dal suo album di debutto Sour, già certificato Oro nel nostro Paese.

La clip si apre con una sequenza eterea e mostra poi la Rodrigo con un gruppo di amici trascorrere una serata sognante e gioiosa in periferia.

Con oltre 991 milioni di stream globali, “traitor” ha debuttato alla posizione n.9 della classifica Billboard Hot 100, segnando il quarto ingresso consecutivo per la Rodrigo nella top10 della classifica statunitense.

Il brano è stato definito dalla stessa rivista Billboard “la miglior performance vocale all’interno di Sour”, mentre The A.V. Club lo ha citato come “il brano più vulnerabile del disco”.

Austin American-Statesman ha dichiarato che la sua performance live di “traitor” all’Austin City Limits Music Festival questo mese è stata “stellare” e che “sottolinea cosa significa per le giovani ragazze che vedono i propri artisti prendere il controllo delle loro carriere”.

Con la pubblicazione di Sour, la Rodrigo è attualmente l’artista femminile con un album di debutto con più stream di sempre negli Stati Uniti.

La cantautrice ha infranto il record mondiale per il disco più ascoltato di sempre in streaming per un’artista femminile nella prima settimana su Spotify (con oltre 385 milioni di stream globali in 7 giorni).

In Italia l’album ha già raggiunto la certificazione Oro, mentre i singoli Drivers License e good 4 u sono entrambi certificati Platino.

Tutte le 11 tracce che compongono il disco sono entrate nella top30 della classifica Billboard Hot 100. Olivia è la prima artista femminile a raggiungere questo traguardo. Sour è disponibile per l’acquisto QUI.

Il video ufficiale di traitor di Olivia Rodrigo