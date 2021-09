BTS – My Universe: il video ufficiale (testo e traduzione)

My Universe è il tanto atteso brano collaborativo dei BTS con i Coldplay, uscito venerdì 24 settembre, è stato anticipato da un video in cui le due band sono insieme in studio di registrazione a cui ha fatto seguito un video ufficiale.

Il video ufficiale di My Universe dei BTS

Testo My Universe dei BTS

You (You), you are (You are) my universe

And I (I) just want (Just want) to put you first

And you (You), you are (You are) my universe, and I

In the night I lie and look up at you

When the morning comes, I watch you rise

There’s a paradise that couldn’t capture

That bright infinity inside your eyes

I fly to you every night

Forgetting that it’s just a dream

I meet you with a smile

Never ending forever, baby

You (you), you are (you are)

My universe

And I (I), just want (just want)

to put you first (to put you first)

And you (you), you are (you are)

My universe

And you make my heart light up inside

Darkness used to be more comfortable for me

In the long shadow

And they said that we can’t be together

Because, because we come from different sides

You (you), you are (you are)

My universe

And I (I), just want (just want)

to put you first (to put you first)

And you, you are

My universe

And you make my heart light up inside

My universe

My universe (du, du, du, du)

My universe (du, du, du, du)

My universe (du, du, du, du)

(You make my world)

You make my world light up inside

(Make my world light up inside)

What brightens me up

Are the stars embroidered with your love

In my universe, you

Make another world for me

Because you are my stars and my universe

These hardships are just temporary

Just shine as bright as you shine now

We will follow you to adorn this long night

I fly with you

When I’m without you I’m crazy

Let’s hold each other’s hands

We are made of each other baby

You (You), you are (You are) my universe

And I (I) just want (Just want) to put you first (To put you first)

And you (You), you are (You are) my universe

And you make my world light up inside

My universe (Do-do, do-do)

You, you are (You are)

My universe (Do-do, do-do)

I just want (Just want)

My universe

You, you are (You are) my universe, and I

My universe

Traduzione di My Universe dei BTS

Tu (tu), tu sei (sei) il mio universo

E io (io) voglio solo (voglio solo) metterti al primo posto

E tu (tu), tu sei (sei) il mio universo, e io

Nella notte mi sdraio e ti guardo

Quando arriva il mattino, ti guardo alzarti

C’è un paradiso che non potrebbe catturare

Quell’infinita luce dentro i tuoi occhi

Volo da te ogni notte

Dimenticando che è solo un sogno

Ti incontro con un sorriso

Non finisce mai per sempre, piccola

Tu (tu), tu sei (sei)

Il mio universo

E io (io), voglio solo (voglio solo)

metterti al primo posto

(metterti al primo posto)

E tu (tu), tu sei (sei)

Il mio universo

E mi fai illuminare il cuore dentro

L’oscurità era più comoda per me

Nella lunga ombra

E hanno detto che non possiamo stare insieme

Perché, perché veniamo da parti diverse

Tu (tu), tu sei (sei)

Il mio universo

E io (io), voglio solo (voglio solo)

metterti al primo posto

(metterti al primo posto)

E tu, tu sei

Il mio universo

E mi fai illuminare il cuore dentro

Il mio universo

Il mio universo (du, du, du, du)

Il mio universo (du, du, du, du)

Il mio universo (du, du, du, du)

(Tu crei il mio mondo)

Fai illuminare il mio mondo dentro

(Fai illuminare il mio mondo dentro)

Cosa mi illumina

Le stelle sono ricamate con il tuo amore

Nel mio universo, tu

Crei un altro mondo per me

Perché sei le mie stelle e il mio universo

Queste difficoltà sono solo temporanee

Brilla solo come risplendi adesso

Ti seguiremo per adornare questa lunga notte

Volo con te

Quando sono senza di te sono pazzo

Teniamoci per mano

Siamo fatti l’uno dell’altra piccola

Tu (tu), tu sei (sei) il mio universo

E io (io) voglio solo (voglio solo)

metterti al primo posto (per metterti al primo posto)

E tu (tu), tu sei (sei) il mio universo

E fai illuminare il mio mondo dentro

Il mio universo (fai, fai)

Tu, tu sei (tu sei)

Il mio universo (fai-fa-fa)

voglio solo (voglio solo)

Il mio universo

Tu, tu sei (sei) il mio universo, e io

Il mio universo