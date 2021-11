Selena Gomez Night: ecco il primo evento tutto italiano a Roma

Fan di Selena Gomez segnatevi Marzo 2022 come data da ricordare, perché sta arrivando un evento speciale per voi! Un’intera serata interamente dedicata alla cantante di Rare che si svolgerà a Roma il prossimo anno e che coinvolgerà tutti i Selenators che vorranno partecipare.

Si tratta di una serata in una discoteca romana solo ed esclusivamente a tema Selena. Soprattutto all’estero non sono inusuali questi eventi dedicati a un singolo artista e anche qui ci si sta muovendo per fare lo stesso. L’evento organizzato da Selena Gomez Italia in collaborazione con Ciesse Eventi, non ha ancora una data ufficiale ma potete star certi che presto ci saranno importanti novità e aggiornamenti!

Ecco alcune informazioni utili per l’evento

La venue non è stata ancora scelta, ma sarà in un club della Capitale che sarà presto annunciata insieme ad altri dettagli. I biglietti saranno acquistabili prima dell’evento (secondo modalità che vi comunicheremo in seguito. Non sarà possibile acquistare i ticket direttamente in loco.

Per quanto riguarda l’accesso questo è consentito anche ai minorenni, accompagnati da un maggiorenne se si tratta di persone sotto i 15 anni di età. Inoltre è necessario essere in possesso di un Green Pass ottenuto da vaccinazione o con un tampone negativo effettuato non oltre le 48 ore prima dell’evento.

Vi piacerebbe partecipare alla Selena Gomez Night?