Ed Sheeran: Amazon Music celebra il nuovo album = con un’esclusiva performance

Amazon Music ed Ed Sheeran hanno annunciato oggi che i fan di tutto il mondo saranno trasportati in uno spettacolare viaggio audiovisivo per celebrare l’uscita del suo nuovo album, =.

Ciò avverrà di fronte ad un pubblico composto da vincitori di un concorso all’Alexandra Palace di Londra.

Mentre gli spettatori di tutto il mondo potranno sintonizzarsi dal vivo con Amazon Music per assistere all’esibizione esclusiva sull’app Amazon Music, sul canale Amazon Music su Twitch e su Prime Video alle ore 21 di domenica 5 dicembre.

La straordinaria performance visiva darà vita al nuovissimo album di Ed, =. Non solo per un pubblico intimo ma per quello di tutto il mondo.

Ed accompagnerà i fan in un viaggio attraverso la sua carriera fino ad oggi. Ogni traccia avvicinerà gli ascoltatori al suo ultimo lavoro, Equals.

Sintonizzati mentre il fenomeno pop britannico Ed Sheeran esegue una serie di brani nuovi di zecca dal suo ultimo album. Prodotta da un palcoscenico su misura a Londra, questa esperienza concertistica ti condurrà in un viaggio audiovisivo trasformativo con il cantautore, esplorando i temi della metamorfosi e del rinnovamento che definiscono il suo quinto album in studio. Sheeran descrive = come un disco di formazione ispirato a recenti eventi della vita e il concetto di trasformazione personale pone le basi per alcuni dei suoi lavori migliori fino ad oggi. L’amore, la perdita, il dolore e la nascita del suo primo figlio hanno ispirato la sua scrittura di canzoni. ‘Non sono mai stato così orgoglioso di un di lavoro’, dice a proposito del nuovo album.

La performance di 90 minuti è la seconda parte della campagna di sostegno di Amazon Music al lancio dell’ultimo album di Ed che ha preso il via lo scorso ottobre con The Equals Listening Experience.