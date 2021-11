I Maneskin presentano questa sera i nominati ai Grammy Awards 2022

I Maneskin annunceranno le nomination dei Grammy Awards 2022. La presentazione degli artisti nominati e i progetti candidati ai premi verrà trasmessa oggi, 23 novembre, alle 18:00 e potrà essere seguita mediante più canali social.

Sarà possibile vederla, infatti, sul sito ufficiale della manifestazione, su TikTok, Twitter, Facebook e Youtube.

L’organizzazione del premio ha riservato alla band una presentazione di riguardo per il ruolo che andranno presto a ricoprire, definendoli “ambasciatori del rock del 2021”.

We’re sooo excited to help announce the @RecordingAcad #GRAMMYs nominations on Tuesday, Nov. 23. Tune in to watch live on https://t.co/i3nz8CI1k3 @ 9am PT to find out who is nominated! pic.twitter.com/hUNp6hBDhb — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) November 23, 2021

Il contributo dei Maneskin ai prossimi Grammy Awards arriva dopo la loro stessa candidatura ai recenti American Music Awards che si sono tenuti al Microsoft Theater di Los Angeles.

La band ha infiammato il palco cantando Beggin, brano che era candidato nella categoria Favorite Trending Song, anche se non ha vinto.

In compenso, i quattro ragazzi si sono aggiudicati una standing ovation e hanno posato nel backstage con Olivia Rodrigo!

In ultimo il loro outfit, uno smoking firmato Gucci, questa volta è piaciuto a tutti raccogliendo il plauso anche di chi in precedenza li aveva criticati, come la Lega Pillon che si è complimentata con la band per essersi presentata (come promesso) con un look classico.

Chissà cosa sfoggeranno i Maneskin per l’occasione di questa sera, se ci stupiranno con originalità oppure con eleganza.