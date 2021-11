Emma Muscat – Più di te: audio e testo della canzone

Da giovedì 24 novembre è disponibile su tutte le piattaforme digitali Più di te che è il nuovo singolo della cantautrice Emma Muscat e segue l’uscita del pezzo estivo Meglio di sera.

Emma è una ventunenne pianista e cantante maltese, il suo percorso nella scuola di Amici di tre anni fa l’ha portata fino in semifinale e a firmare un contratto con Warner Music Italy.

Audio Più di te di Emma Muscat

Testo Più di te di Emma Muscat

Guardami e chiediti

mi piaci tu che mi fai più male

guardami e chiediti

se mi piaci tu

che mi hai rotto il cuore

mi toccavi come fossi troppo fragile

ma so scalare le montagne sempre ripide

e evitavi nelle mappe quelle strade che

portano dritto al mare

Tu che fissi il colore del sole

ma cambi strada quando vedi me

tu sei il sale sopra le ferite

perdi come rose sfiorite

Senti parlare di me sto a lottare con me

come un pugile la tua voce che ride in testa

non mi sembrerà più la stessa

a volte sento di te, sento parlare di te

se mi immagino le paure che non vivono più in testa

sei una cosa che non mi manca, più forte io di te

Ricordami più chiediti

se tu vali più di un banale errore

parlami e scoprimi

se poi qui per te non c’è più amore

mi ritrovo quasi sempre sulle nuvole

per volare da cascate sempre gelide

e tu che invece mi allontani dalle strade

che portano dritto al mare

Tu che fissi il colore del sole

ma cambi strada quando vedi me

tu sei il sale sopra le ferite

perdi come rose sfiorite

Senti parlare di me sto a lottare con me

come un pugile la tua voce che ride in testa

non mi sembrerà più la stessa

a volte sento di te, sento parlare di te

se mi immagino le paure che non vivono più in testa

sei una cosa che non mi manca, più forte io di te

Di te, di te, di te, più forte io di te

Di te, di te, di te più, forte io di te

Senti parlare di me sto a lottare con me

come un pugile la tua voce che ride in testa

non mi sembrerà più la stessa

a volte sento di te, sento parlare di te

se mi immagino le paure che non vivono più in testa

sei una cosa che non mi manca, più forte io di te