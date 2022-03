Emma Muscat: esce oggi I Am what I Am con cui gareggerà all’Eurovision

Esce oggi I Am what I Am, il nuovo singolo di Emma Muscat con cui parteciperà all’Eurovision Song Contest 2022 rappresentando Malta, il suo paese d’origine.

Il brano è un inno all’accettazione di sé stessi con i propri difetti, i propri limiti, le proprie diversità e i propri demoni notturni.

Anche nel video, online da oggi (per la produzione di Borotalco.tv) , il messaggio è quello di essere consapevoli del proprio valore nonostante le mancanze. Oltre ad un invito a prendere in mano la propria vita senza esitazioni.

Emma partecipa all’Eurovision dopo la vittoria al Eurovision Contest di Malta con il brano Out of Sight (prodotto dai Room 9).

Emma Muscat: biografia

Emma Muscat ha pubblicato a fine novembre un nuovo singolo Più di te, dopo il successo di Sangria con Astol e dell’ultimo singolo Meglio di Sera sempre con Astol oltre che con il cantautore spagnolo Alvaro de Luna, entrambi certificati oro per le vendite.

Emma è una ventenne cantautrice e pianista maltese che ha cominciato a suonare il pianoforte e cantare già da 5 anni. L’artista utilizza la sua voce vellutata per esprimere sé stessa e i suoi sentimenti. Sul palco si sente più a suo agio che in (quasi) qualsiasi altro luogo sul pianeta Terra.

Nella sua giovane carriera, iniziata nel 2018, vanta una partecipazione al Isle of MTV, un duetto con Eros Ramazzotti e Joseph Calleja, l’apertura di un concerto di Rita Ora, delle collaborazioni con Shade, Biondo, Junior Cally, Astol e Alvaro de Luna.

Il suo primo album Moments è entrato nei top ten della classifica FIMI per tre settimane consecutive anticipato dal singolo I Need Somebody. Emma Muscat ha pubblicato anche una versione natalizia del disco, impreziosito da alcuni tra i più famosi brani di Natale.