Biondo – Non 6ento nada: audio e testo del singolo

Biondo ha pubblicato oggi il nuovo singolo, Non 6ento nada, ed è una collaborazione con l’artista hip hop domenicano Paris Boy. Il pezzo è pubblicato a due mesi di distanza dal brano Garçon con il rapper Shade.

Sono settimane che non sento nada

chiuso al cellulare con le cuffie in strada

sono fuori casa, tu sei fuori luogo

questa baby vuole solo un po’ di promo

Dimmi dov’eri quand’ero solo

quando mettevo le cuffie a scuola

tutti dicevano lascia stare non sai la strada

non sai cantare

cerco una fuga via d’evasione

cerco due ** un’irrigazione

gridare il suo nome e restarci male

è stata la forza per camminare

No che non sono d’accordo

no che non cambio discorso

lei dice che viene da Boston

la fama mi ha dato e mi ha tolto

lei mi ha insegnato che i forti non piangono

ha gli occhi di un demone e il cuore di un angelo

lei mi ha sedotto ero solo in un angolo

lei mi ha indicato la via

Sono settimane che non sento nada

chiuso al cellulare con le cuffie in strada

sono fuori casa, tu sei fuori luogo

questa baby vuole solo un po’ di promo

[?]

Sono settimane che non sento nada

chiuso al cellulare con le cuffie in strada

sono fuori casa, tu sei fuori luogo

questa baby vuole solo un po’ di promo

Sono settimane che non sento nada

chiuso al cellulare con le cuffie in strada

sono fuori casa, tu sei fuori luogo

questa baby vuole solo un po’ di promo