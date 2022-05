Mahmood e Blanco cantano Brividi ad Eurovision 2022

Mahmood e Blanco si sono esibiti sul palco di Eurovision 2022 con la loro Brividi. Stasera è andata in scena kermesse europea, che si è tenuta al PalaOlimpico di Torino dal 10 al 14 maggio, ed i due vincitori in carica del Festival di Sanremo si sono esibiti per noni durante la prima metà della finale.

Guarda il video dell’esibizione di Mahmood e Blanco alla Finale di Eurovision 2022:

Durante la Finale si sono esibiti in due tranche i 25 cantati che si sono qualificati più le nazioni che fanno parte dei Big 5, ovvero Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito. L’ordine in scaletta deriva dall’estrazione di un numero che serve a rappresentarne l’ordine di uscita. L’estrazione è avvenuta nel corso dell’incontro dei capidelegazione che ha avuto luogo lo scorso marzo nel capoluogo piemontese.

Dopo Eurovision:

Sia Mahmood e Blanco saranno impegnati tutta l’estate in tour. Mahmood inaugurerà il tour estivo il 7 luglio alla Cavea Parco Della Musica di Roma, per poi proseguire il 9 luglio al Brescia Summer Music 2022 di Brescia (presso l’Arena Campo Marte), l’11 luglio al Parco San Valentino di Pordenone, il 15 luglio in Piazza del Popolo a San Severino Marche (MC), il 18 luglio al Teatro Antico di Taormina, il 20 luglio al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC) (presso il Teatro al Castello), il 22 luglio alla Cava Del Sole di Matera in uno speciale concerto con orchestra, il 23 luglio al Luce Music Fest di Molfetta (BA) (presso la Banchina S. Domenico), il 26 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago (LU), il 29 luglio al Castel On Air di Bellinzona (Svizzera).

Il tour si concluderà poi a settembre con due appuntamenti: il 3 settembre al Palazzo Te di Mantova e il 5 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza.

Blanco, invece, ha già inaugurato il suo popolarissimo BLU CELESTE TOUR, tanto che ha dovuto aggiunger nuovi appuntamenti estivi tra cui il raddoppio delle date di Roma, Catania e Milano. L’appuntamento a Lucca del 21 luglio cambia inoltre location e si sposta al Lucca Summer Festival – Mura Del Castello.