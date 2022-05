Eurovision: i segreti dei testi che hanno vinto le passate edizioni

In occasione della 66a edizione dell’Eurovision Song Contest, l’agenzia di pubbliche relazioni internazionali ABCD ha svelato la formula che sta alla base di una canzone vincente dell’Eurovision.

L’analisi di più di 15.000 parole di tutte le canzoni vincitrici dall’inizio dell’Eurovision nel 1956 mostra che ciò che rende una canzone vincente è l’amore. La parola di gran lunga più usata nelle canzoni vincitrici fino ad oggi è stata infatti amore, comparsa 148 volte nei testi di tutti i decenni.

In effetti, ciò che storicamente accomuna molte canzoni vincenti è l’attenzione alla passione. Parole evocative come cuore, notte, eroe, bello, bacio e amante sono anche nella top 30 dei termini più usati nella storia. Anche altre parole che suscitano amore e unione tra popoli sono nella classifica: insieme, Europa e pace rientrano nella top 30 dei testi più popolari. Al contrario, i campioni dell’Eurovision si sono tenuti alla larga dalla negatività nei loro testi, con poche parole nella top 30 che hanno una connotazione negativa.

I testi italiani che hanno vinto l’Eurovision

La tradizione italiana dell’Eurovision inizia con Gigliola Cinquetti che ha vinto l’ESC nel 1964 con Non ho l’età (per amarti). Come suggerisce il titolo, il tema principale della canzone è l’amore, parola che viene ripetuta 4 volte, in linea con le altre canzoni che hanno vinto l’Eurovision.

Il secondo artista che ha portato a casa la vittoria per l’Italia è stato Toto Cutugno con Insieme: 1992. Il testo contiene tante parole popolari tra i vincitori del concorso: sogno (ripetuta 3 volte), insieme (9 volte), Europe (8 volte), Europa (4 volte), Cielo (2 volte) e solo (una volta).

Gli ultimi vincitori del contest sono stati i Måneskin, rock band di origine romana che ha portato un testo fuori dai soliti schemi: nella canzone Zitti e buoni, infatti non sono presenti le classiche parole amore, cuore o sogno, ma principalmente parole come Dio, lacrime, testa, casa e aria. A quanto pare il pubblico ha apprezzato un testo fuori dagli schemi che trattasse temi diversi da quelli consueti.

I testi più comuni dei vincitori dell’Eurovisione

L’intera classifica e tutte le informazioni sulla metodologia sono disponibili qui: Abcd.agency.

Classifica Parola Frequenza nei testi delle canzoni vincenti 1 Amore 148 volte 2 Rock 85 volte 3 Cantare (e coniugazioni) 67 volte 4 Cuore 62 volte 5 Luce 58 volte 6 Notte 57 volte 7 Vita 54 volte 8 Sogno 43 volte 9 Vivere 42 volte 10 Hallelujah 41 volte

Altri risultati interessanti

L’Irlanda ha vinto il maggior numero di Eurovision Song Contest (7), seguita dalla Svezia (6), mentre Regno Unito, Lussemburgo, Francia e Paesi Bassi hanno vinto il concorso cinque volte ciascuno.

Gli ABBA, che hanno vinto la competizione nel 1974 per la Svezia con il brano Waterloo, sono considerati da molti come l’artista di maggior successo dell’Eurovision di tutti i tempi.

La Norvegia si è classificata ultima nella competizione per 11 volte, più di ogni altro Paese.

Metodologia di analisi

Tutti i brani non inglesi sono stati tradotti in inglese, per standardizzare il lessico e rendere più facile l’osservazione del vocabolario comunemente usato. In seguito è stato osservato quali fossero le parole ripetute più frequentemente.