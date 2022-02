Eurovision 2022 – Emma Muscat: audio, testo traduzione di Out of Sight

Emma Muscat sarà sul palco di Eurovision 2022 per rappresentare la sua Malta con la canzone Out of Sight.

La cantante, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ha infatti trionfato al Malta Eurovision Song Contest, processo di selezione dell’entry maltese per l’Eurovision.

Emma Muscat: il video dell’esibizione durante la finale di MESC 2022

Testo Out of Sight di Emma Muscat

Someday I will call you up

on a monday mornin’

and I’ll tell you that

I’m irreplaceable

‘cause there’s no other soul

like me

Someday I will make you see

the real woman

that’s inside of me

a sense of liberty

you can’t take it away

from me

Swimming the waves of the ocean

lost the direction

to go in

trapped in the middle

of nowhere

doesn’t work this way

All by myself in this moment

got to relax and stay focused

follow the rhythm

to go with

I’ll be ok

This time I’ll find

a place I’d rather be

You’ll no longer see me

hiding away in the night

Cause it’s finally time

to win back my life

I know how to behave when

the pain comes

how to escape from

the fake world in my mind

Now you are out of sight

Calm down

I need to breathe in

to get my stress out

I was born to win

but I need to put

me first

none of the others

in the crowd

no more

Swimming the waves of the ocean

lost the direction

to go in

trapped in the middle

of nowhere

doesn’t work this way

All by myself in this moment

got to relax and stay focused

follow the rhythm

to go with

I’ll be ok

This time I’ll find

a place I’d rather be

You’ll no longer see me

hiding away in the night

Cause it’s finally time

to win back my life

I know how to behave when

the pain comes

how to escape from

the fake world in my mind

Now you are out of sight

I know how to behave when

the pain comes

how to escape from

the fake world in my mind

Now you are out of sight

Un giorno ti chiamerò

un lunedì mattina

e ti dirò

Sono insostituibile

perché non c’è un’altra anima

come me

Un giorno ti farò vedere

la vera donna

che è dentro di me

un senso di libertà

che non puoi portare via

da me

Nuotando le onde dell’oceano

ho perso la direzione

in cui andare

sono intrappolata nel mezzo

del nulla

non funziona in questo modo

Ogni cosa da sola in questo momento

rilassati e rimani concentrata

segui il ritmo

con cui andare

starò bene

Questa volta lo troverò

un posto in cui preferirei essere

non mi vedrai più

nascondermi nella notte

Perché è finalmente il momento

per riconquistare la mia vita

so come comportarmi quando

arriva il dolore

come scappare da

il mondo falso nella mia mente

Ora sei fuori dalla vista

Calmati

Ho bisogno di respirare

per togliere il mio stress

sono nata per vincere

ma devo mettere

me stessa al primo posto

nessuno degli altri

nella folla

non più

Nuotando le onde dell’oceano

ho perso la direzione

in cui andare

sono intrappolata nel mezzo

del nulla

non funziona in questo modo

Ogni cosa da sola in questo momento

rilassati e rimani concentrata

segui il ritmo

con cui andare

starò bene

Questa volta lo troverò

un posto in cui preferirei essere

Non mi vedrai più

nascondermi nella notte

Perché è finalmente il momento

per riconquistare la mia vita

So come comportarmi quando

arriva il dolore

come scappare da

il mondo falso nella mia mente

Ora sei fuori dalla vista

So come comportarmi quando

arriva il dolore

come scappare da

il mondo falso nella mia mente

Ora sei fuori vista

Cosa ne pensate di Out of Sight di Emma Muscat?