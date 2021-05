Eros Ramazzotti non giocherà la Partita del Cuore di questa sera. Il cantante, con un post su Instagram, ha dichiarato di essere rammaricato per quanto è successo tra Aurora dei The Jackal e alcuni dirigenti della Nazionale Cantanti.

L’artista romano ha affermato: “Sono venuto a Torino per sostenere la Ricerca e supportare le persone fragili e mi trovo coinvolto in una situazione estremamente sgradevole”. A questa sensazione, ha fatto seguito la decisione del cantante di non giocare.

“La Nazionale Cantanti nasce su altri presupposti e con l’ambizione di essere un modello positivo. Ma a queste condizioni, con questa dirigenza, non me la sento di scendere in campo”.

Eros Ramazzotti si è dunque ritirato dalla Partita del Cuore. Tuttavia, non rinuncerà a fare una donazione alla fondazione Piem Ricerca sul Cancro di Candilo per lo scopo benefico di questa edizione.

Con una nota della Nazionale Cantanti, inoltre, il dirigente coinvolto Gian Luca Pecchini si è assunto le sue responsabilità e si è dimesso dall’incarico dopo quanto accaduto, come riportato da Gossip e Tv.

Anche la figlia di Eros, Aurora Ramazzotti, è stata molto dura in merito alla questione. “È incredibile come l’irrefrenabile bisogno di prevaricare risulti necessario anche quando si sta facendo beneficenza”, ha scritto la giovane su Instagram.

La Nazionale Cantanti della Partita del Cuore 2021

L’evento di questa sera, nonostante la decisione di Eros Ramazzotti, sarà in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. La partita andrà in onda in prima serata su Canale 5.

A sfidarsi a scopo umanitario a sostegno della ricerca sul cancro Onlus, la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli.

La Nazionale Cantanti schiererà molti artisti del panorama musicale italiano. Scenderanno in campo, tra gli altri: Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova, Franck Ribéry, i rapper Shade, Random e Maicon.