Emma Muscat – Lacrime Moët: video, testo e significato

Emma Muscat è tornata, venerdì 14 giugno, con il singolo intitolato Lacrime Moët, disponibile in tutte le piattaforme di streaming e nei digital store.

Il brano è accompagnato da un video che rispecchia il significato della canzone, un viaggio emotivo che invita gli ascoltatori a riconoscere la bellezza nascosta nelle lacrime versate, siano esse di gioia o dolore. “Lacrime Moët di Emm Muscat è una sexy confusione” (fonte Rifugio Musicale.it).

Il video ufficiale della canzone

Testo Lacrime Moët Emma Muscat

Passano i giorni

Tu sei da lei

Io ad un party

Mi consola lei

Sei chiudo gli occhi

Quasi ci sei

Lacrime moët

Brillano sopra di me

Tu sai riempire i miei vuoti

Come nessun’altro potrà mai fare

Resti il mio fermo immagine che

Stamperei sull’iride

Diciemila sguardi

Luci scintillanti

Piovono sopra di me

Balli con gli sbagli

Resto fino a tardi

Notti poco lucide

Lacrime moët

Brillano sopra di me

E ti sento qui con me

Lacrime moët

Brillano sopra di me

E ti sento qui con me

Ancora sogno

È un dejavù

Ci giro in torno ma

Voglio di più

Del tuo ricordo

E vado giù

Lacrime moët

Brillano sopra di me

Tu sai riempire i miei vuoti

Come nessun’altro potrà mai fare

Resti il mio fermo immagine che

Stamperei sull’iride

Diciemila sguardi

Luci scintillanti

Piovono sopra di me

Balli con gli sbagli

Resto fino a tardi

Notti poco lucide

Lacrime moët

Brillano sopra di me

E ti sento qui con me

Lacrime moët

Brillano sopra di me

E ti sento qui con me

Ancora sogno

È un dejavù

Ci giro in torno ma

Voglio di più

Del tuo ricordo

E vado giù

Lacrime moët

Brillano sopra di me

Lacrime moët

Brillano sopra di me

E ti sento qui con me

Lacrime moët

Brillano sopra di me

E ti sento qui con me

Potrebbe interessarti anche:

Audio e testo di Dire Fare Baciare di Elettra Lamborghini e Shade