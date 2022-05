Eurovision 2022: scaletta e ordine d’uscita della finale del 14 maggio

Sabato 14 maggio, alle 21:00 su Rai 1, va in onda la finale di Eurovision Song Contest 2022. Ecco la scaletta e l’ordine d’uscita delle esibizioni della serata conclusiva, resi noti questa notte dall’EBU (Unione Europea di Radio Diffusione).

Il pubblico guarderà tutte le esibizioni delle 25 canzoni finaliste che si sono qualificate durante le due semifinali. La sequenza delle performance della finale è stata stabilita durante le conferenze stampa successive ai due live show precedenti.

Mediante un sorteggio è stata fissata innanzitutto in quale delle due metà ciascun finalista si sarebbe esibito, in seguito Rai e EBU hanno scelto la composizione dettagliata della scaletta per la finale di Eurovision, sulla base di criteri artistici, musicali e di spettacolo.

L’Italia (tra i Big Five che hanno accesso direttamente alla finale) si esibirà per nona ma in questo caso, trattandosi del Paese Organizzatore, la posizione in scaletta era stata decisa già a marzo, nel corso del meeting dei capidelegazione.

Mahmood e Blanco saranno, dunque, gli unici a cantare in italiano durante lo show conclusivo, dopo l’esclusione in semifinale di Achille Lauro che con la sua Stripper purtroppo non è riuscito a portare San Marino alla finale di ESC 2022.

Per quanto riguarda gli ospiti, sono attesi i Maneskin (che presenteranno dal vivo il nuovo singolo Supermodel) e Gigliola Cinguetti, vincitrice del concorso nel 1964 con il brano Non ho l’età che canterà ancora una volta sul palco di Eurovision.

La scaletta della finale di Eurovision Song Contest 2022

Repubblica Ceca Romania Portogallo Finlandia Svizzera Francia Norvegia Armenia Italia Spagna Paesi Bassi Ucraina Germania Lituania Azerbaigian Belgio Grecia Islanda Moldavia Svezia Australia Regno Unito Polonia Serbia Estonia

Che ne pensate della scaletta per la finale di Eurovision?