Eurovision Song Contest 2022: il primo logo e il primo slogan

The Sound of Beauty, è questo lo slogan ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2022.

Sono giunte alla redazione di Eurofestival foto di striscioni pubblicitari raffiguranti il logo istituzionale dell’Eurovision Song Contest e lo slogan, scritto con font Arsenica, insieme allo sponsor ufficiale (che per il secondo anno di fila sarà Moroccanoil). I banner sono affissi ai lampioni di alcune vie di Torino.

Lo slogan unisce il suono, elemento chiave dell’Eurovision Song Contest, e la bellezza, genericamente intesa come simbolo di italianità.

The Sound of Beauty è dunque una sintesi di musica e arte, dove la bellezza artistica che simboleggia l’Italia nel mondo si unisce con la bellezza musicale, che nel concorso trova forma nelle sonorità tipiche dei paesi in gara.

Ricordiamo che la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest, la numero 66, si svolgerà al Pala Olimpico di Torino dal 10 al 14 maggio.

Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali se quello che viene mostrato sarà o meno il logo definitivo della prossima edizione del concorso.

Più dettagli sul processo di creazione del primo logo, appena reso ufficiale dall’organizzazione, stanno per essere resi noti sui canali di Eurovision.

Signore e signori, introducing the “bellissimo” slogan and theme art of #Eurovision 2022. 🇮🇹 This is #TheSoundOfBeauty! 💚🤍❤️ pic.twitter.com/jpruVJKZbR — Eurovision Song Contest (@Eurovision) January 21, 2022

Stay tuned! More info on the design process and inspiration for this year’s #Eurovision logo coming on Monday! pic.twitter.com/MyxFlx3RDE — Eurovision Song Contest (@Eurovision) January 21, 2022

Cosa ne pensate di queste primi dettagli sulla manifestazione?