The Kardashians – Disney+: Ecco il trailer ufficiale della serie

The Kardashians, ovvero la famiglia più famosa torna con una nuova serie. Il progetto offre un accesso completo alle loro vite e vedremo quanto ancora potremo scoprire di loro che già vivono in vetrina. Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie tornano davanti alle telecamere per raccontare la verità sulle loro storie. Oggi Disney+ ha svelato il trailer ufficiale. Il debutto sulla sulla piattaforma streaming il 14 aprile, con un nuovo episodio disponibile ogni giovedì.

Nel corso degli episodi ci sarà spazio sia per le intense pressioni che per la gestione di affari milionari. Non mancheranno poi i momenti più divertenti del tempo libero e del rientro dei bambini da scuola. Questa serie porta gli spettatori dentro il loro mondo con una storia avvincente e onesta di amore e vita sotto i riflettori. Senza più telecamere intorno la nostra vita ha subito un grande cambiamento, racconta la voce del trailer. Penso sia venuto il momento di mostrare un lato inedito della famiglia.

Ben Winston, socio della Fulwell 73, è l’executive producer insieme a Emma Conway ed Elizabeth Jones, mentre Danielle King è showrunner ed executive producer.

Ecco il trailer di The Kardashians: