Emma Muscat rappresenterà Malta a Eurovision 2022

Emma Muscat sarà sul palco di Eurovision 2022 per rappresentare la sua Malta. La cantante, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi, ha infatti trionfato al Malta Eurovision Song Contest, processo di selezione dell’entry maltese per l’Eurovision e quindi sarà anche lei a Torino dal 10 al 14 Maggio con la sua canzone Out of Sight.

La sua vittoria è stata netta: Emma ha infatti ottenuto il massimo punteggio sia dal televoto che da tutti i giurati.

Emma Muscat si sfiderà quindi sul palco di Eurovision 2022 contro anche Mahmood e Blanco che canteranno Brividi per l’Italia ed Achille Lauro, che ha vinto Una Voce Per San Marino, e rappresenterà il piccolo Stato con Stripper.

Guarda il video della performance di Emma Muscat con la canzone per Eurovision 2022:

Il contest per Malta:

Il MESC (Malta Eurovision Song Contest) è tornato a selezionare il rappresentante dell’isola del Mediterraneo all’Eurovision Song Contest dopo che per qualche anno è stato accantonato per ricorrere ad altre opzioni. Lo show si è articolato in tre serate. Nella prima, i 22 semifinalisti si sono esibiti in uno spettacolo tramite il quale sono stati eletti 16 finalisti. I risultati non sono stati annunciati durante questa serata, bensì durante la seconda.

Nella seconda serata si è celebrata la storia di Malta all’Eurovision Song Contest. Hanno avuto modo di esibirsi sul palco diversi artisti che hanno i difeso i colori della piccola isola alla kermesse musicale più importante d’Europa.