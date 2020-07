Sangria, come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, è il titolo del nuovo singolo estivo di Emma Muscat e Astol! Il pezzo è un’esplosione di allegria e spensieratezza e una gran bella boccata di ossigeno in un periodo storico davvero molto, molto difficile.

Emma Muscat e Astol con Sangria avevano voglia di raccontarci di una storia d’amore estiva, passionale e fugace. Una situazione che di certo molti di voi avranno già vissuto, d’altra parte chi non ha mai avuto una summer crush?

Ovviamente, com’è abitudine per i tormentoni, il pezzo è frizzante, scatenato e super ballabile. Sangria, nato poco prima dell’inizio della quarantena, era la botta di energia di cui avevamo bisogno per dare il via nel migliore dei modi possibili a questa estate 2020!

Emma Muscat e Astol presentano Sangria: ecco le nostre video interviste!

Ginger Generation ha avuto la fortuna di intervistare i due artisti qualche giorno fa su Instagram, in occasione di due live streaming davvero molto speciali!

Emma Muscat e Astol ci hanno raccontato come è nato il pezzo, qual è il loro rapporto e cosa si aspettano dalla loro estate. Non perdetevi le nostre interviste qui sotto!

Nell’intervista, fra le altre cose, Astol ci ha anche raccontato del suo attuale rapporto con Daniel, con il quale ha fondato l’amatissimo duo degli Astol. Contrariamente a quello che molti potrebbero pensare, i Daston non hanno litigato. Semplicemente i due artisti hanno deciso di proseguire il loro percorso da solisti, almeno per il momento.

Il video ufficiale di Sangria!

Vi ricordiamo che qualche giorno fa è stato pubblicato su Youtube il bellissimo video ufficiale del singolo di Emma Muscat e Astol! Non perdetevelo!