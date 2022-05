Emma Muscat: audio, testo e traduzione di Colours in the dark

Colours in the dark è una delle tracce del nuovo EP di Emma Muscat in uscita oggi, 13 maggio: I am Emma.

Il progetto contiene anche il brano I am what I am con cui Emma partecipa alla seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2022 rappresentando Malta, il suo Paese d’origine.

Ecco la nostra video intervista in cui la cantante e pianista maltese, nonché ex allieva del talent show Amici di Maria De Filippi, spiega il significato del suo pezzo presentato a ESC.

Audio Colours in the dark di Emma Muscat

Testo Colours in the dark di Emma Muscat

No more hiding in the dark

There’s a light after the tunnel

No more drowning in the flood

Embrace the feeling

Cos the only way out is the way up

Cos we’ve only got one life, no lie

And when I feel like there’s no way out

I try to find a way around

The haze in my mind

I won’t be left behind

No more hiding in the dark

There’s a light after the tunnel

No more drowning in the flood

Find a way to see the

Colours in the dark

There’s a light after the tunnel

No more drowning in the flood

Find the strength to see the

Colours in the dark

All day, everyday I’m hearing voices in my head

Tonight I’m the one that’s gonna be there instead

We gotta be the wave of change in this world

Cos we’ve only got one life, no lie

And when I feel like there’s no way out

I try to find a way around

The haze in my mind

I won’t be left behind

No more hiding in the dark

There’s a light after the tunnel

No more drowning in the flood

Find a way to see the

Colours in the dark

There’s a light after the tunnel

No more drowning in the flood

Find the strength to see the

Colours in the dark

Maybe I need you

Maybe I need more

Self love is the hardest kind of love

And in our mind, we’ll freeze the time

All day, all night

No more hiding in the dark

There’s a light after the tunnel

No more drowning in the flood

Find a way to see the

Colours in the dark

There’s a light after the tunnel

No more drowning in the flood

Find the strength to see the

Colours in the dark

All day, everyday I’m hearing voices in my head

Traduzione Colours in the dark di Emma Muscat

Non più nascondersi nell’oscurità

C’è una luce dopo il tunnel

Non più annegare nel diluvio

Abbraccia la sensazione

Perché l’unica via d’uscita è la salita

Perché abbiamo solo una vita, nessuna bugia

E quando sento che non c’è via d’uscita

Cerco di trovare un modo per aggirare

La foschia nella mia mente

Non sarò lasciata indietro

Non più nascondersi nell’oscurità

C’è una luce dopo il tunnel

Non più annegare nel diluvio

Trova un modo per vedere i

Colori nel buio

C’è una luce dopo il tunnel

Non più annegare nel diluvio

Trova la forza per vedere i

Colori nel buio

Tutto il giorno, tutti i giorni sento delle voci nella mia testa

Stasera sarò io quello che sarà lì invece

Dobbiamo essere l’onda del cambiamento in questo mondo

Perché abbiamo solo una vita, nessuna bugia

E quando sento che non c’è via d’uscita

Cerco di trovare un modo per aggirare

La foschia nella mia mente

Non sarò lasciata indietro

Non più nascondersi nell’oscurità

C’è una luce dopo il tunnel

Non più annegare nel diluvio

Trova un modo per vedere i

Colori nel buio

C’è una luce dopo il tunnel

Non più annegare nel diluvio

Trova la forza per vedere i

Colori nel buio

Forse ho bisogno di te

Forse ho bisogno di più

L’amore per se stessi è il tipo più difficile di amore

E nella nostra mente, congeleremo il tempo

Tutto il giorno tutta la notte

Non più nascondersi nell’oscurità

C’è una luce dopo il tunnel

Non più annegare nel diluvio

Trova un modo per vedere i

Colori nel buio

C’è una luce dopo il tunnel

Non più annegare nel diluvio

Trova la forza per vedere i

Colori nel buio

Tutto il giorno, tutti i giorni sento delle voci nella mia testa