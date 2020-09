Emily in Paris – Netflix: Data di uscita e trailer della serie con Lily Collins

A Luglio vi avevamo mostrato le prime foto della nuova serie Netflix Emily in Paris (scoprile qui). La protagonista sarà Lily Collins e poche ore fa la piattaforma streaming ha diffuso un primo teaser trailer e la data di uscita. Ecco qualche dettaglio in più!

Amore, bellezza, passione… ed Emily, così inizia la didascalia che accompagna il trailer. Troverai questo e altro a Parigi quest’autunno. La nuova serie di Darren Star, l’ideatore di Sex and the City, debutta il 2 ottobre solo su Netflix. Abbiamo quindi la conferma dell’uscita in autunno che in molti avevano previsto dato che il cast aveva concluso le riprese prima del lockdown. Emily in Paris sarà una dramedy (a metà tra dramma e commedia) e racconta la vita della venticinquenne Emily, interpretata da Lily Collins. Una ragazza molto ambiziosa che lavora come direttrice marketing a Chicago ma che presto sbarcherà oltreoceano a Parigi per un’opportunità di lavoro più interessante e sfidante.

La serie racconta le differenza culturali tra Francia e Stati Uniti oltre che amori, amicizie e sfide lavorative. Nel cast insieme a Lily Collins troviamo Ashley Park nei panni di Mindy Chen, prima amica di Emily a Parigi. Mindy è una ventenne che lavora come ragazza alla pari: espatriata, innamorata di Parigi tanto da inserirsi subito nello stile di vita della Ville Lumiere. Ci sono poi alcuni attori francesi Philippine Leroy Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat e Bruno Gouery. Interpreta un personaggio ricorrente l’attrice Kate Walsh (Grey’s Anatomy, The Umbrella Academy) che sarà la mentore e collega di Emily rimasta a Chicago.

Ecco il teaser trailer diffuso di Emily in Paris diffuso da Netflix:

Emily in Paris | Teaser ufficiale e annuncio dell'esordio | Netflix

