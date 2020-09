Emily in Paris: Netflix rilascia un nuovo teaser trailer (VIDEO)

Il 2 ottobre Netflix renderà disponibile la prima stagione di Emily in Paris (guarda le foto qui). Questa nuova serie avrà come protagonista Lily Collins e in molti l’hanno ribattezzata la nuova Sex & the City, in chiave parigina. In attesa di capire se lo sarà veramente ecco un nuovo teaser trailer!

Emily in Paris sarà una dramedy (a metà tra dramma e commedia) e racconta la vita della venticinquenne Emily, interpretata da Lily Collins. Una ragazza molto ambiziosa che lavora come direttrice marketing a Chicago ma che presto sbarcherà oltreoceano a Parigi per un’opportunità di lavoro più interessante e sfidante. La serie racconta le differenza culturali tra Francia e Stati Uniti oltre che amori, amicizie e sfide lavorative.

Nel cast insieme a Lily Collins troviamo Ashley Park nei panni di Mindy Chen, prima amica di Emily a Parigi. Mindy è una ventenne che lavora come ragazza alla pari: espatriata, innamorata di Parigi tanto da inserirsi subito nello stile di vita della Ville Lumiere. Ci sono poi alcuni attori francesi Philippine Leroy Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat e Bruno Gouery. Interpreta un personaggio ricorrente l’attrice Kate Walsh (Grey’s Anatomy, The Umbrella Academy) che sarà la mentore e collega di Emily rimasta a Chicago.

Nel nuovo teaser capiamo che ci saranno tanti look più o meno interessanti, un bel vicino per Emily e piccoli e grandi drammi. Lavoro, vita privata, stereotipi su francesi e americani e tante risate sembrano ingredienti decisamente promettenti. Non dimentichiamo poi amicizia, flirt, sfilate in una location super romantica come Parigi.

Ecco il nuovo teaser trailer di Emily in Paris rilasciato da Netflix:

Emily in Paris | Trailer ufficiale | Netflix

