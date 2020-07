Emily in Paris – Netflix: Trama e prime immagini della serie con Lily Collins

Emily in Paris sarà una delle prossime serie da in arrivo su Netflix probabilmente in autunno. La protagonista femminile è Lily Collins (Shadowhunters, Tolkien, Fino all’osso) e da lunedì circolano le prime immagini e altri dettagli.

Netflix ha comprato i diritti per Emily in Paris da Paramount Network dopo lunghe trattative. Infatti, la serie inizialmente doveva andare in onda sui loro canali ma il colosso dello streaming ha fatto di tutto per avere questa nuova serie. Darren Star (già creatore di Sex & The city e Younger ndr) ha affermato che è contento andrà in onda su Netflix così da poter condividere Emily con un pubblico internazionale.

Non abbiamo ancora una data ufficiale ma probabilmente gli episodi diventeranno disponibile il prossimo autunno. La produzione e il cast hanno infatti concluso le riprese in Francia prima che il lockdown chiudesse i set. Emily in Paris sarà una dramedy (a metà tra dramma e commedia) e racconta la vita della venticiquenne Emily, interpretata da Lily Collins. Una ragazza molto ambiziosa che lavora come direttrice marketing a Chicago ma che presto sbarcherà oltreoceano a Parigi per un’opportunità di lavoro più interessante e sfidante. La serie racconta le differenza culturali tra Francia e Stati Uniti oltre che amori, amicizie e sfide lavorative.

Nel cast insieme a Lily Collins troviamo Ashley Park nei panni di Mindy Chen, prima amica di Emily a Parigi. Mindy è una ventenne che lavora come ragazza alla pari: espatriata, innamorata di Parigi tanto da inserirsi subito nello stile di vita della Ville Lumiere. Ci sono poi alcuni attori francesi Philippine Leroy Beaulieu, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Camille Razat e Bruno Gouery. Interpreta un personaggio ricorrente l’attrice Kate Walsh (Grey’s Anatomy) che sarà la mentore e collega di Emily rimasta a Chicago.

Ecco l’annuncio di Emily in Paris sui social di Netflix:

Lily Collins stars in Emily In Paris, a romantic comedy created & written by Darren Star (Younger, Sex & The City) about an ambitious marketing executive who lands her dream job in Paris. The series features costumes designed by Patricia Field & premieres this Fall — FIRST LOOK pic.twitter.com/dKrcDYCRxc — See What’s Next (@seewhatsnext) July 13, 2020