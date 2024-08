Emily in Paris 4 parte 1: la recensione

Emily in Paris 4 parte 1 è finalmente disponibile su Netflix! Lo show Netflix si riconferma la serie perfetta per staccare la mente e concentrarsi sui problemi sentimentali della protagonista. Quest’anno però le tematiche sono più profonde, complesse e variegate. Vi raccontiamo tutto quello che dovete sapere su Emily in Paris 4.

Emily in Paris 4 parte 1: tutto quello che dovete sapere

Il drama c’è, il triangolo pure ma non per molto, e i temi forti caratterizzano questa prima parte dello show. Emily in Paris 4 ci dimostra che dietro gli outfit scoppiettanti di Lily Collins ha ancora molto da raccontare.

In questi primi 5 episodi dalla durata classica di 30 minuti vediamo una Emily più decisa che finalmente sembra prendere una posizione tra Gabriel e Alfie. La storia diventa anche molto romantica, per certi tratti pure con vibes alla Bridgerton. La carrozza vi ricorda qualcosa? Emily manterrà questa scelta fino alla fine della stagione oppure altro drama si affaccerà alle porte? Propendiamo per questa seconda opzione anche se ci piacerebbe vedere come affronta Emily una relazione stabile ed a lungo termine.

Lo show quest’inno sceglie di trattare la tematica della relazione aperta ma non nel senso più classico del termine: Emily si troverà alla prese con la costante presenza di altri all’interno della sua relazione, in particolare una ex che sembra non volerne sapere di uscire dalla vita del suo ragazzo. Non si sente minacciata dal punto di vista romantico né trascurata ma deve fare i conti con il fatto che la sua relazione dovrà adattarsi a nuove esigenze di vita del suo partner. Al tempo stesso la serie mediante il personaggio di Silvie introduce la tematiche dei soprusi che le donne dipendenti di un’azienda di alta moda subisco da parte del loro datore di lavoro. Il tutto però viene solo introdotto, siamo certe che nella parte de la serie approfondirà il tema perchè merita spazio.

Non mancano canzoni, momenti comici e le classiche situazioni alla Emily in Paris che tanto abbiamo imparato ad apprezzare.

Ora ci aspetto tanto dalla parte 2 della stagione dato che in parte è stata girata a Roma. Vi ricordiamo che i nuovi episodi debutteranno il 12 settembre e tenetevi pronti per le vacanze romane di Emily.

A voi piace la serie? E siate team Alfie o Gabriel?

Potrebbe interessarvi anche: