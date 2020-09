Ultimo: cosa succederà il 22 settembre? La possibile spiegazione

Ultimo sta incuriosendo i fan con una serie di indizi che rimandano tutti al prossimo 22 settembre. Il più recente è un post in cui è segnata proprio questa data su un calendario. Qualche giorno fa, invece, ha pubblicato una foto in cui scriveva semplicemente “Occhio” con 22 puntini sospensivi. Che ci sia qualcosa in arrivo è ovvio, ma di cosa si tratta?

I follower stanno pensando che ci sarà l’uscita di una nuova canzone. D’altra parte il suo ultimo singolo risale ormai al 2019, stiamo parlando di Tutto questo sei tu. Il nuovo brano dovrebbe anticipare, in effetti, il quarto album dell’artista previsto per la fine dell’anno. Qualche tempo fa, ai microfoni di Radio Italia Ultimo aveva detto:

Ho scritto 6-7 brani del disco. Sto cercando di metterli insieme, ma non so quando. Penso dopo il tour che ci sarà quest’estate. Voglio che sia un disco suonato.

Come sappiamo, mentre cresceva l’attesa per il suo tour negli stadi previsto nel 2020, l’emergenza sanitaria ha sconvolto completamente i suoi piani. E il tour è stato inevitabilmente rimandato al prossimo anno.

Nel frattempo, però, Ultimo ha scritto un’altro brano, interpretato da Fiorella Mannoia, in uscita proprio oggi. Si tratta del singolo Chissà da dove nasce una canzone.

Ad inizio agosto, invece, il cantautore ha incantato i suoi fan con Ti dedico il silenzio, una delle canzoni dell’album Peter Pan, suonandola al pianoforte al tramonto. Il video del cantante è stato visto oltre 1 milione di volte su Instagram e Facebook, con la complicità di un panorama mozzafiato. È facile, dunque, immaginare quanta sia l’attesa per la sua nuova musica.

A differenza di tanti artisti che hanno rilasciato nuove canzoni anche per alleviare nel possibile le difficoltà, infatti, Ultimo ha preferito “il silenzio”. In questi mesi così difficili, però, avrà sicuramente sfruttato il tempo per comporre e per tornare ad emozionarci.