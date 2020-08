The Umbrella Academy: Ci sarà uno spin-off con Klaus al centro?

La seconda stagione di The Umbrella Academy è stata esplosiva, caotica ed emozionante (leggi la recensione qui). In attesa di capire se ci sarà la terza (molto probabile) gli sceneggiatori hanno pensato che potrebbe essere interessante uno spin-off con al centro il personaggio di Klaus. Ecco qualche dettaglio in più?

Tra i fratelli di The Umbrella Academy Klaus è certamente il più problematico, incasinato e probabilmente fragile. Quasi sembri ubriaco o sotto l’effetto di qualche droga ha il potere di vedere i morti. Ciò gli ha dato la possibilità di poter continuare a comunicare con il defunto fratello Ben. Credo che uno spin-off su Klaus e Ben oppure uno su Klaus e Diego sarebbero meravigliosi, ha raccontato lo sceneggiatore Steve Blackman a Digital Spy. Penso che fare delle mini-serie su di loro composte da quattro o sei episodi sarebbe il modo perfetto per raccontarli un po più a fondo.

Anche Robert potrebbe avere uno spin-off tutto suo su Klaus, ha aggiunto. Di solito, si cerca sempre di non strafare, di non calcare la mano su qualcosa. Tuttavia se c’è fame di quella cosa… Penso che gli attori accetterebbero e tutti noi daremmo entusiasti. Questo perché adoriamo lavorare insieme come gruppo. L’attore Robert Sheehan sembra appoggiare l’idea. Ho amato tutto di questa esperienza. Interpretare il personaggio di Klaus neanche per un attimo mi ha dato l’impressione di essere a lavoro. È stato davvero divertente, ho avuto l’impressione di poter attingere a una buona dose di energia sovrannaturale. È stata un’immensa fonte di creatività. E poterlo fare ancora? Ovviamente sì!