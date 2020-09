Jungkook dei BTS ringrazia i fan per gli auguri e parla di Dynamite!

Il 1 settembre il nostro adorato Jungkook dei BTS ha compiuto 23 anni! Jeon Jung-kook ha voluto ringraziare i fan per l’affetto e gli auguri con un post davvero molto speciale!

Clicca qui per comprare Map of the soul: 7 dei BTS su Amazon!





Su Weverse, Jungkook ha pubblicato un post di ringraziamento che ci ha commossi davvero un sacco! Ecco le sue parole!

Aigoo. Stavo aspettando di scrivervi un messaggio e pubblicarlo prima della mezzanotte ma alla fine mi sono addormentato. Anche se il mio compleanno è ormai passato, sono rimasto davvero molto colpito da tutti gli eventi e il supporto che le persone hanno organizzato per festeggiare il mio compleanno. E in più nello stesso giorno in cui abbiamo raggiunto la numero uno nella classifica Billboard. Tutto questo non può essere reale! Sono così felice anche soltanto di essere nato. Sono grato ai miei genitori e sono grato per tutto.

Dynamite, come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, è infatti stato il primo singolo dei ragazzi a debuttare direttamente in vetta alla Billboard Hot 100. Un risultato a dir poco straordinario che conferma l’incredibile supporto che i BTS hanno anche negli Stati Uniti, dove sono ormai un vero e proprio fenomeno di cultura pop.

Gli auguri a Jungkook, fra l’altro, non glieli hanno fatti soltanto i fan dell’Army. In giro per il mondo (stazione di Milano Centrale compresa!) sono infatti apparsi una serie di manifesti e banner per celebrare questo straordinario artista! Qui sotto potete vedere alcune delle installazioni!

Look how Jungkook birthday ads is everywhere, I luv it!💗pic.twitter.com/hImv3KT5RH — BTS_official⁷📼 (@EXPENSIVEMENBTS) August 31, 2020