And Just Like That: Il trailer del reboot di Sex and the City presto su SKY

Il 9 dicembre prossimo, come già vi avevamo anticipato, debutterà And Just like that, reboot di Sex and the city. Il pubblico italiano potrà vederlo in contemporanea con gli Stati Uniti grazie a SKY e NOW. I primi due episodi, in versione originale con sottotitoli in italiano, andranno in onda dal 9 dicembre alle 9.00 on demand su Sky Serie e in streamig su NOW. Sabato 11 dicembre invece in prima serata su Sky Serie. Per il doppiaggio dovremo aspettare il 17 dicembre.

Più passano gli anni e più mi convinco che se hai dei buoni amici dalla tua parte, tutto è possibile. Queste le prime parole che Carrie pronuncia nel trailer del reboot. Rivediamo poi i suoi armadi, gli eventi, le cene tra amichi, molti uomini con la vivace New York sullo sfondo. Se l’assenza di Samantha ha fatto molto discutere abbiamo scoperto mesi fa che un personaggio molto amato ovvero Mr Big tornerà nel suo ruolo. Sara Ramirez (Grey’s Anatomy) è confermata come unica new entry finora.

Ritroveremo poi Sarah Jessica Parker che interpreterà ancora una volta Carrie. Al suo fianco rivedremo Charlotte (interpretata da Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon). Non ci sarà invece la costumista originale ovvero Patricia Feld che al momento è impegnata in Emily In Paris. Il nuovo capitolo avrà come titolo ‘And Just Like That’ e conterà dieci episodi. Il revival affronterà i problemi legati alla maturità e alla vita a cinquanta anni delle protagoniste. Inoltre anche la pandemia farà parte della trama. I

Ecco il trailer: