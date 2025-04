Emily in Paris 5: a maggio le riprese a Roma

Netflix annuncia l’inizio delle riprese dell’attesissima quinta stagione di “Emily in Paris”, le quali si svolgeranno a Roma a maggio, per poi spostarsi a Parigi più avanti nell’estate. La data d’uscita di Emily in Paris 5 è fissata per il 2025.

Emily in Paris 5: tutto quello che dovete sapere

Netflix ha finalmente rivelato che la stagione 5 della serie di Emily in Paris uscirà solo su Netflix nel 2025. Ancora non è stata rivelata la data, o meglio le date, effettive di uscita ma sappiamo che vedremo le nuove avventure del personaggio interpretato da Lily Collins entro il 2025.

Ecco tutte le info che abbiamo in merito a Emily in Paris 5.

Creatore / Produttore Esecutivo / Autore: Darren Star

Produttori Esecutivi: Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss, Joe Murphy

Cast: Lily Collins (Emily Cooper), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc), William Abadie (Antoine Lambert), Lucien Laviscount (Alfie), Thalia Besson (Genevieve), Eugenio Franceschini (Marcello)

Prodotta da: MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions e Jax Media

Dove eravamo rimasti:

Dopo i drammatici eventi del matrimonio fallito tra Camille e Gabriel, Emily è sconvolta: prova forti sentimenti per due ragazzi diversi, ma ora Gabriel aspetta un figlio dalla sua ex, e le peggiori paure di Alfie su lei e Gabriel sono state confermate. In agenzia, Sylvie è costretta ad affrontare uno spinoso dilemma del suo passato per il bene del suo matrimonio, e il team dell’Agence Grateau deve affrontare cambiamenti di personale. Mindy e la band si preparano per l’Eurovision, ma quando i fondi finiscono sono costretti a risparmiare. La chimica tra Emily e Gabriel è innegabile mentre lavorano insieme per raggiungere una stella Michelin, ma due grandi segreti minacciano di mettere a rischio tutto ciò che hanno sognato. Mentre vecchie abitudini si scontrano con nuovi problemi, Emily si sente attirata da una potenziale nuova storia d’amore… e da una nuova città.

