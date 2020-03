Black Widow: il trailer finale con Scarlett Johansson

Non manca molto all’uscita nei cinema di Black Widow, film incentrato sull’eroina Marvel interpretata da Scarlett Johansson. In attesa di vederla sul grande schermo ecco l’ultimo trailer del film con tante scene inedite.

Oltre a Scarlett Johansson nei panni di Black Widow/Natasha Romanoff, nel cast del film ci saranno anche altri interpreti. David Harbour che veste i panni di Alexi il Guardiano Rosso e Florence Pugh che interpreta Yelena.

Diretto da Cate Shortland, il nuovo attesissimo film targato Marvel Studios Black Widow arriverà nelle sale italiane il 29 aprile prossimo.

Guarda il trailer definitivo del film:

Marvel Studios' Black Widow | Final Trailer

Cosa sappiamo sul film:

Non è stata ancor a rilasciata una sinossi ufficiale del film, tuttavia possiamo già evincere qualche informazione in più dal trailer. Sicuramente Black Widow mira a scavare nel passato della misteriosa protagonista che, a seguito di tante avventure e missioni, si ritrova a dover fronteggiare sua sorella per combattere insieme a lei un nemico comune.

La storia del personaggio:

Prima di essere riscoperto nelle saghe Marvel degli ultimi anni, Vedova Nera ha comunque goduto di una gran fortuna sulla carta. Nata nel 1964 e creata per rappresentare una spia femme fatale, il personaggio trae ispirazione dal clima di quegli anni.

Spia del KGB, Vedova Nera è infatti inizialmente una dei nemici più acerrimi di Iron Man prima di entrare a far parte degli Avengers lei stessa. Conosciuta da tutti per la sua chioma rosso fuoco, Vedova Nera è stata creata inizialmente con un altro look: un caschetto nero cortissimo.

Black Widow segnerà il ritorno al cinema di Scarlett Johansson che in questa stagione cinematografica ci ha già regalato altre fantastiche interpretazioni. In particolare quella in Jojo Rabbit e quella in Storia di un matrimonio.