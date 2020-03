Jungle Cruise: ecco il nuovo trailer con Emily Blunt e Dwayne Johnson

Emily Blunt e Dwayne Johnson stanno per arrivare al cinema con Jungle Cruise! Dopo aver dato un’occhiata al primo trailer a ottobre, la Disney ha infatti appena rilasciato anche il nuovo con tante scene inedite. Ispirato all’omonima attrazione dei parchi Disneyland il film è stato diretto da Jaume Collet-Serra. Nel cast vedremo anche Edgar Ramirez e Jack Whitehall, con Jesse Plemons e Paul Giamatti.

Jungle Cruise arriverà nelle sale italiane a partire dal 12 agosto.

Guarda il trailer del film:

Jungle Cruise | Nuovo Trailer Ufficiale

Watch this video on YouTube

La sinossi ufficiale del film:

Dwayne Johnson veste i panni di Frank Wolff, il carismatico capitano di un battello fluviale, e l’attrice premiata con il Golden Globe® Emily Blunt interpreta la dottoressa Lily Houghton, una determinata esploratrice in una missione di ricerca.

Il cast

Dwayne Johnson ed Emily Blunt tornano a collaborare con la Disney dopo altre proficue partecipazioni a film. Tra tutti ricordiamo che negli ultimi anni Dwayne Johnson, The Rock, ha prestato la voce al semidio Maui nella versione originale di Oceania.

Emily Blunt ha invece lavorato con la casa di Topolino lo scorso anno, quando ha riportato sul grande schermo la magica Mary Popping ne Il Ritorno di Mary Poppins.

A che cosa è ispirato il film

Classico film d’avventura per famiglie in salsa Disney, Jungle Cruise prende ispirazione dalla storica omonima attrazione, nata per la prima nel parco a tema Disney in California.

L’attrazione, presente oggi in numerosi parchi in tutto il mondo, è stata inaugurata per la prima volta negli anni ’50. L’ispirazione per Jungle Cruise sono stati i battelli a vapore degli anni ’30 con cui gli esploratori si recavano sui fiumi dell’Asia, dell’Africa e dell’America del Sud.

Uno dei modelli per l’attrazione fu anche il celebre film degli anni ’50 La regina d’Africa, storia avventurosa in cui un uomo e una donna si trovano su un battello chiamato punto Regina d’Africa.