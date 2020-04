Amici All Star: quando inizia, concorrenti e meccanismo

Come sappiamo, il serale di Amici di Maria De Filippi quest’anno è iniziato molto in anticipo ed è durato solo sei puntate. Dal 2 maggio dovrebbe prendere il via Amici All Star, per la durata di altre tre puntate. Esso non ha nulla a che fare con Amici Celebrities, come qualcuno potrebbe pensare, ed assomiglierà invece ad Amici Big.

Non si tratterà dunque di personaggi noti con la passione del canto o del ballo, bensì di ex allievi di Amici (o in un caso di un altro talent show). Insomma, si tratta di ballerini e cantanti già affermati. Durante la conferenza stampa di presentazione, Maria De Filippi ha annunciato chi sono i concorrenti.

I concorrenti già confermati

Tra loro vedremo il cantautore toscano Enrico Nigiotti che partecipò ad Amici nel 2009 per poi ritirarsi. Ci saranno anche Vincenzo Di Primo (ballerino secondo classificato di Amici 18), Sebastian Melo Taveira (ballerino concorrente di Amici 16) e il cantante Michele Bravi che venne scoperto da X Factor vincendo la settima edizione. Nel 2017, Michele è stato tutor ad Amici affiancando Annalisa. Troviamo poi Alberto Urso (vincitore nel 2019) a cui si aggiunge la cantante Gaia Gozzi che è la vincitrice in carica.

Il meccanismo di Amici All Star

Dopo le sei puntate del serale dell’edizione classica, dal 2 maggio 2020, vanno dunque in onda tre puntate del circuito All Star con un meccanismo simile a quello del 2012. All’epoca, il podio spettò a Alessandra Amoroso, Emma Marrone e Marco Carta.

Rimane in trasmissione la stessa commissione interna usata per la versione classica del talent. Quindi ritroveremo Veronica Peparini, Timor Steffens, Alessandra Celentano (ballo), Anna Pettinelli, Rudy Zerbi e Stash (canto).

Al termine di Amici All Star verrà ovviamente decretato un vincitore. Non si sa ancora molto sul meccanismo, tranne per il fatto che non ci saranno le eliminazioni ma semplicemente una classifica. Restiamo in attesa di aggiornamenti.