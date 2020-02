The French Dispatch: il trailer del nuovo film di Wes Anderson con Timothée Chalamet

A una manciata di giorni dagli Oscar arriva, del tutto a sorpresa, l’atteso trailer di The French Dispatch, nuovo film del visionario Wes Anderson. Dopo L’isola dei cani, visionario racconto in stop-motion, il regista torna dietro alla macchina da presa per narrare una storia che, per sua stessa definizione, è “una lettera d’amore al giornalismo e ai giornalisti”.

Guarda il trailer del film:

THE FRENCH DISPATCH | Official Trailer

Il cast del film:

Guardando il primo trailer è chiaro che The French Dispatch è Wes Anderson all’ennesima potenza. Il regista ha inoltre chiamato a raccolta molti dei collaboratori abituali come Owen Wilson, Anjelica Huston e Bill Murray. A fianco a loro vedremo anche Saoirse Ronan, che torna a lavorare con Wes Anderson dopo Gran Budapest Hotel, e Timothée Chalamet -- vero e proprio protagonista della storia nei panni di un personaggio di nome Zeffirelli. Un richiamo non troppo velato al famoso regista italiano.

I due attori sono alla loro terza collaborazione dopo Lady Bird e Piccole donne: ce la faranno a non spezzarsi il cuore a vicenda stavolta?

Insieme a loro vedremo anche Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric e Stephen Park.

A proposito del film:

The French Dispatch narrerà le vicende della redazione parigina di un giornale americano. Il tutto seguendo tre diverse linee narrative che attraverseranno il XX° secolo. Un’occasione per il regista per raccontare storie di tanti personaggi che si intrecciano tra loro. Nasce così, nella finzione cinematografica, una raccolta di racconti pubblicata sul giornale The French Dispatch.

Il film arriverà nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 24 luglio 2020. Non è stata rilasciata ancora una data per il mercato italiano. Restiamo dunque in attesa di saperne di più!